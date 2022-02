Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij een val tijdens testritten in Portugal een sleutelbeen gebroken. De 22-jarige Bendsneyder wordt dinsdag geopereerd in Barcelona.

Hoelang hij uit de roulatie is, is niet bekend. Bendsneyder schrijft op Instagram dat hij "er alles aan gaat doen om fit te zijn voor Qatar", waar over een kleine twee weken het nieuwe seizoen van de Moto2 van start gaat.

Bendsneyder eindigde vorig WK-seizoen als zestiende in de Moto2- klasse.