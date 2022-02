16 jaar geëist tegen hoofdverdachte van afpersing fruitbedrijf Hedel

Het OM baseert de verdenkingen onder meer op een lijst van medewerkers van het fruitbedrijf die in het ouderlijk huis van A. is aangetroffen. Op die lijst zijn vingerafdrukken van A. en aantekeningen van G. gevonden. Ander bewijsmateriaal bestaat uit berichtenverkeer van verdachten in de zaak, en verklaringen van een medeverdachte die tijdens een undercoveractie zijn afgelegd.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist zestien jaar cel tegen de 21-jarige Yassine A., een van de hoofdverdachten in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. A. wordt door het OM beschouwd als handlanger van halfbroer Ali G. (37), de andere hoofdverdachte.

Sinds 2019 worden medewerkers en familieleden van de directie van fruitimporteur De Groot in Hedel bedreigd en afgeperst door criminelen. Dat begon nadat de directie bij de politie had gemeld dat medewerkers 400 kilo cocaïne hadden ontdekt in een partij bananen. Door een blunder van het Openbaar Ministerie kwamen namen en adressen van medewerkers in handen van de drugscriminelen.

A. zegt dat hij niets met de aanslagen of met dreigementen te maken heeft. Over de lijst met namen van medewerkers van het bedrijf die in zijn ouderlijk huis was gevonden, zei hij dat hij die "nooit bewust" had gezien. "Misschien heb ik 'm vastgehad toen ik mijn post pakte", zei hij vandaag bij de rechtbank in Arnhem. De 21-jarige man zit nu veertien maanden vast.

In de afpersingszaak zijn 26 personen aangehouden. Eerder deze maand eiste het OM celstraffen tussen de drie en negen jaar tegen zes uitvoerders van de aanslagen. De andere hoofdverdachte in de zaak, de 37-jarige Ali G., staat in juni terecht.

Omroep Gelderland publiceerde eerder deze maand een documentaire over de zaak: