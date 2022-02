Poetin erkent volksrepublieken Donetsk en Loehansk na lang betoog op tv

De twee provincies verklaarden zich in 2014 onafhankelijk, maar die status was tot vandaag door geen enkel land erkend. De Volksrepublieken Donetsk (DNR) en Loehansk (LNR) hebben slechts een deel van de provincies Donetsk en Loehansk in handen, maar claimen het volledige grondgebied. Het is onduidelijk welk grondgebied als volksrepubliek wordt erkend.

Na de bekendmaking van de erkenning werd op meerdere plekken in Donetsk vuurwerk afgestoken, valt te zien op beelden van een pro-Russisch nieuwskanaal op Telegram. Ook is te zien dat een klein groepje mensen bijeen is gekomen om op straat de erkenning te vieren.

In de tv-toespraak ging Poetin uitgebreid in op de moderne geschiedenis van Oekraïne, een land dat volgens hem is gecreëerd door de bolsjewieken. "De Sovjetstaat Oekraïne is een bedenksel van Lenin", aldus Poetin. Het oosten van Oekraïne noemde hij onderdeel van de "oude Russische gronden", die dankzij de bolsjewieken bij Oekraïne gingen horen.

Zowel de Russische als Oekraïense geschiedenis komt voort uit het oude vroegmiddeleeuwse rijk van Kiev-Roes, dat het grondgebied van het huidige Rusland, Oekraïne en Belarus besloeg.

In de toespraak van bijna een uur zette Poetin Oekraïne neer als straatarm en corrupt land dat wordt geleid door nationalisten en neonazistische bewegingen. Ook zou Oekraïne gas van Rusland hebben gestolen en tegenwoordig als westerse kolonie fungeren. Omdat het land geen eigen traditie heeft, kijkt het voor zijn politieke systeem volgens Poetin naar het Westen, wat niet in het belang van de bevolking is, aldus Poetin.

Poetin beticht de NAVO ervan Oekraïne te overstromen met wapens. Ook zou Kiev plannen hebben om een kernwapen te ontwikkelen. "En ze hebben de Sovjetkennis daarvoor." Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie beschikte Oekraïne over kernwapens. Die werden in 1994 aan Rusland gegeven, in ruil daarvoor zouden de Oekraïense grenzen gerespecteerd worden.

Vrees voor militair ingrijpen

Eerder vandaag pleitten meerdere Russische ministers voor erkenning van de republiekjes. Poetin had de Veiligheidsraad bijeengeroepen om zich te laten informeren over het erkennen van de regio's. Vicevoorzitter Medvedev zei onder meer dat de Russische burgers in Donetsk en Loehansk beschermd moeten worden. Het hoofd van de Federatieraad zei zelfs dat er in de Donbas 'genocide' wordt gepleegd op de Russische bevolking.

De vrees bestaat dat Moskou na de erkenning de staatjes openlijk militair gaat steunen. Tot nu toe heeft het Kremlin ontkend dat het militair betrokken is bij het conflict in Oost-Oekraïne.