'Zwitserse overheid blijft door bankgeheim smerige zaken faciliteren'

Kuijpers onderzocht of er ook Nederlandse rekeninghouders waren. "Dat waren er enkele tientallen, maar zij hadden meestal een goede reden om in Zwitserland te bankieren, vanwege wonen of werken."

"Dit is uniek, er is niet eerder een lek geweest van een Zwitserse bank", zegt Kuijpers. "We hadden eerder alleen lekken van trustkantoren tot onze beschikking. Daarin zag je wel bedragen naar Zwitserse banken gaan, maar verder was het een soort black box. Nu kunnen we voor het eerst namen en bedragen zien."

Uit het onderzoek, dat is gepubliceerd onder de titel Suisse Secrets , blijkt dat het Zwitserse bankgeheim in ieder geval tot 2014 criminele geldstromen faciliteerde.

Het Zwitserse bankgeheim, waardoor Zwitserse banken geen gegevens mogen delen met derden, is niet meer zo strikt als voorheen. Zwitserland heeft met tientallen landen, waaronder die van de EU, afspraken gemaakt om bankgegevens te delen. Maar volgens Karlijn Kuijpers van onderzoeksplatform Investico betekent dat niet dat het bankgeheim helemaal opgeheven is. "Voor veel armere landen geldt het nog altijd", zegt zij.

Wat is het Zwitserse bankgeheim?

In 1934 werd de Zwitserse Bankwet ingevoerd. Het bankgeheim, dat al wortels had in de 19e eeuw, was daar een belangrijk onderdeel van. Het houdt in dat banken geen persoonlijke informatie van hun klanten delen met derden. Een bankmedewerker die de privacy van een klant schendt, hangt een zware sanctie boven het hoofd.

"Zwitserland had van oudsher een strikt bankgeheim, en maakte zich daarmee aantrekkelijk als vluchthaven voor belastingontduiking en corrupt verdiend geld", zegt Rabobank-econoom Wim Boonstra. "Dat gebeurde vanuit de hele wereld. Je hebt verhalen van mensen die daarheen reden met een kofferbak vol geld. Dit was heel lang de situatie, internationale druk deed niet zoveel."

Dat veranderde in 1986, toen de Filipijnse dictator Ferdinand Marcos werd verjaagd. Er waren vermoedens dat hij miljarden uit de staatskas had gestolen en in Zwitserland had gestald. Boonstra: "De VS hebben toen met succes Zwitserland onder druk kunnen zetten. Sindsdien zijn er wat barsten gekomen in het bankgeheim."

Uiteindelijk sloot Zwitserland in 2015 een verdrag met de Europese Unie. Zodra een EU-burger een rekening opent in Zwitserland, moet de bank dat automatisch met de Belastingdienst van de rekeninghouder delen. Ook met veel andere landen, zoals Australië, Canada, Japan en Rusland, is zo'n verdrag gesloten.