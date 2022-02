Ajax treft schikking met familie Nouri van minimaal 7,8 miljoen euro

Ajax heeft met de familie Nouri na een mondeling akkoord in november ook officieel overeenstemming bereikt over de schadevergoeding. De Amsterdamse club zal met een nettobedrag van 7.850.000 euro over de brug komen. Eerder werd al bekend dat een aangekondigde arbitragezaak van de baan was. Na jarenlang gesteggel bereikten de familie en de club toch een akkoord. Naast het genoemde geldbedrag zal Ajax ook alle kosten die sinds de zomer van 2017 gemaakt zijn voor de verpleging vergoeden en de club zal dit ook blijven doen in de toekomst. "Het is mooi dat een regeling tussen de familie en Ajax tot stand heeft kunnen komen. Daarmee is levenslange financiële zekerheid voor Abdelhak gegeven", laat advocaat Lucas Hogeling aan de NOS weten. Hersenschade De destijds 20-jarige Abdelhak Nouri zakte op 8 juli 2017 vanwege een hartstilstand in elkaar tijdens een oefenduel met Werder Bremen.

Abdelhak Nouri - ANP

Een emotionele Ajax-directeur Edwin van der Sar erkende namens Ajax een jaar later dat de behandeling op het veld in het Oostenrijkse Mayrhofen tekort had geschoten, waardoor de destijds 20-jarige middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opliep. "Aankomende zomer is het vijf jaar geleden dat Abdelhak door het noodlot is getroffen", zegt vader Mohammed Nouri. "De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van zijn verzorging. Dat heeft ons naast alle moeilijke momenten ook heel veel kostbaars opgeleverd. Vooral het besef dat Abdelhak voor veel mensen een verpersoonlijking is van saamhorigheid en verbroedering. Dat is een enorm troostende gedachte."

Edwin van der Sar - ANP

De vader van Abdelhak is daarnaast erg trots dat zijn zoon nog altijd een belangrijk onderdeel is van de club. "Wij koesteren de band met zowel mensen binnen de club als met de trouwe supporters. Abdelhak zal voor altijd verbonden blijven aan nummer 34, het was zijn belofte aan alle supporters om te zorgen voor de 34e landstitel", zegt hij. Mohammed Nouri laat weten dat de kleedkamerstoel met nummer 34 een permanente plek in de fanshop gaat krijgen. "Het maakt ons trots dat dit nummer met historische waarde van hem blijft. Dit nummer stond ook op zijn locker in de kleedkamer van Ajax 1. Hij was enorm trots op die plek, het was voor hem een teken dat hij steeds dichter bij zijn doel kwam om belangrijk te zijn voor Ajax."

Quote Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook. Edwin van der Sar

Van der Sar, algemeen directeur van Ajax, houdt er uiteraard een dubbel gevoel aan over. "Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten. We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook", aldus de oud-keeper van Ajax, Juventus en Manchester United. Nooit meer nummer 34 Hij vervolgt: "De band tussen Ajax en de familie Nouri zal altijd blijven. Niet alleen vanwege de Abdelhak Nouri Trofee, die de familie jaarlijks aan het grootste talent van onze opleiding overhandigt. Ook omdat we hebben besloten om het rugnummer 34 aan de familie Nouri te geven. Bij Ajax 1 zal nooit meer met rugnummer 34 worden gespeeld, tenzij de familie Nouri en Ajax daar samen een uitzondering voor willen maken."

De familie van Nouri Abdelhak met het eerste exemplaar van het boek Nouri - ANP