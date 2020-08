Na Beugelsdijk verliest ADO met Immers nog een bepalend gezicht

"We gaan op een gezonde en goede manier uit elkaar", stelt ADO in een persbericht over de middenvelder. "Ondanks de beëindiging van de samenwerking vertrekt Immers door de voordeur."

Lex Immers vertrekt per direct bij ADO Den Haag. Het tot 2022 doorlopende contract van het 34-jarige clubicoon is met wederzijds goedvinden ontbonden. Een specifieke reden voor het vertrek wordt niet gegeven.

Immers debuteerde in 2007 in de hoofdmacht ADO, de club waar hij als kind ook supporter van was. In totaal kwam hij - met tussenpozen - acht seizoen uit voor ADO. In 258 duels scoorde hij 49 keer.

Raar gevoel bij Immers

Immers laat in een reactie weten dat ADO veel voor hem heeft betekend: "Natuurlijk voelt het raar om de club te verlaten. Hoewel ik me ga richten op iets nieuws, zal ik alle mooie herinneringen blijven koesteren. Mijn liefde voor de club zal nooit verdwijnen."

Hij gaat verder: "Ik ben tevreden over de wijze waarop het met de clubleiding is afgehandeld en wil de fans enorm bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun."