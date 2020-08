Vrachtwagen vol varkens kantelt, weg vol met dieren

Op de N33 ter hoogte van Anderen in Drenthe is rond 9.30 uur een aanhanger van een veetransportwagen gekanteld waarin varkens werden vervoerd. Meerdere varkens overleefden het ongeluk niet.

De rest van de circa honderd dieren ontsnapte na het ongeluk. Daardoor is de weg tijdelijk afgesloten. De dieren zijn inmiddels bijeen gedreven in de berm en worden daar vastgehouden totdat er alternatief vervoer is.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

Vanaf de rotonde bij Gieten is de N33 voorlopig afgesloten. Verkeer dat richting Assen wil rijden, wordt omgeleid. Het is niet duidelijk hoe laat de weg weer opengaat, schrijft RTV Drenthe.