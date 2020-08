Jakobsen is af van '130 hechtingen', maar kan nog niet praten

Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen voor zijn valpartij - Getty Images

Het herstel van wielrenner Fabio Jakobsen van zijn verschrikkelijke val begin deze maand in de Ronde van Polen verloopt voorspoedig, maar het zal maanden duren voordat hij weer enigszins de oude is. Patrick Lefevere, zijn ploegleider bij Deceuninck-QuickStep, was dinsdag bij hem op bezoek. "Ze hebben net 130 hechtingen uit zijn gezicht gehaald. Hij heeft nog slechts één tand, zijn gehemelte moet nog herstellen en één van zijn stembanden is nog verlamd. Het was een verschrikkelijk gezicht", zegt hij tegen Sporza.

Jakobsen kan nog niet praten. "We hopen dat zijn stemband herstelt. Om voluit te ademen in de sprint gaan de stembanden open en weer dicht. Als er één blijft staan, kan je niet meer voluit ademen. Fabio is een oersterke atleet, maar hij zal niet in drie weken genezen." Er volgen nog diverse operaties Jakobsen werd na zijn val twee dagen in coma gehouden. Zijn gezicht was verbrijzeld, maar alle vitale organen waren intact. Twee weken na zijn crash was hij pas weer thuis in het Gelderse Heukelum voor zijn hersteltraject. Er staan de Nederlands kampioen van 2019 nog diverse gezichtsoperaties te wachten.

Fabio Jakobsen verlaat op 12 augustus het ziekenhuis in Polen en stapt het vliegtuig in naar Nederland - EPA

Lefevere heeft nog een renner die een zware val overleefde, Remco Evenepoel. De Belg viel kort na het drama rond Jakobsen in de Ronde van Lombardije in een ravijn. Hij liep 'slechts' een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. "Ik had twee begrafenissen kunnen hebben in tien dagen", aldus de 65-jarige Belg. "De breuken van Evenepoel zouden snel moeten genezen als hij zes weken doet wat de dokters vragen. Voor Jakobsen spreken we van een maandenplan." Veiligheidscomité De internationale wielerunie UCI gaat op aandringen van de ploegen meer doen om het wielrennen veiliger te maken. Lefevere doet dat samen met Ineos, Jumbo-Visma en Sunweb ook door een fonds op te richten voor een veiligheidscomité. "We gaan niet maanden wachten. In het skiën zijn er bij elke gevaarlijke bocht netten. Dat kost bijna niets en had de val van Remco kunnen breken. In het schaatsen hebben ze stootkussens. We zijn wakker geschud door deze zware accidenten en moeten nu actie ondernemen." Bij het afgelopen NK wielrennen in Drenthe brachten supporters een ode aan Fabio Jakobsen.