Opnieuw schietincident in Amsterdam: woning in Zuidoost beschoten

Een appartement in Amsterdam-Zuidoost is vannacht rond 03.30 uur beschoten. In de ruit zitten meerdere kogelgaten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens Het Parool woont de moeder van de dinsdag neergeschoten rapper Danzel S. in het appartement. Hij zou lid zijn van een rapformatie die volgens de krant gelinkt wordt aan internationale drugshandel.

De politie wil niks zeggen over de identiteit van de bewoner en onderzoekt of er een verband is tussen de twee schietpartijen. Er is nog niemand aangehouden.

Het gebied rondom het appartementencomplex is vannacht tijdelijk afgezet. Er zijn meerdere kogelhulzen gevonden op een pad dat langs het complex loopt.

Meerdere schietincidenten

De beschieting van de woning is het derde schietincident in Amsterdam in een week tijd. Dinsdag werd tweemaal geschoten in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Bij de eerste raakte rapper Danzel S. zwaargewond. Het tweede incident was volgens Het Parool in de woning van een andere rapper.

Burgemeester Halsema heeft camera's laten plaatsen in de straat naar aanleiding van de schietpartijen. Ook wordt er tijdelijk meer gesurveilleerd door de politie.

Het appartement in Zuidoost is waarschijnlijk beschoten vanaf een pad dat langs het complex loopt.