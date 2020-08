Sojafraude kost Nederlandse banken mogelijk 245 miljoen dollar

Nederlandse banken proberen met een aanklacht bij een rechtbank in New York bijna 245 miljoen dollar terug te krijgen van een failliete Argentijnse sojahandelaar. Het bedrijf Vicentin, een van de grootste sojaleveranciers ter wereld, ging in december plotseling failliet. De banken denken dat er door middel van fraude geld is weggesluisd.

Het Financieele Dagblad heeft documenten ingezien die bij de Amerikaanse rechtbank zijn ingediend. Daaruit blijkt dat ING nog 72 miljoen dollar tegoed heeft en Rabobank 23 miljoen. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft 150 miljoen dollar uitstaan. Die bank is grotendeels in handen van de overheid, maar is ook deels eigendom van Rabobank, ING en ABN Amro.

Ook internationale banken zijn aangesloten bij de aanklacht, waarmee in totaal 500 miljoen dollar is gemoeid. Vicentin spreekt de beschuldigingen tegen. ABN Amro kondigde deze maand aan zich terug te trekken uit de wereldwijde grondstoffenhandel.