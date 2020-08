Golf van protest in Amerikaanse sportwereld tegen politiegeweld

Het duel tussen San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers werd niet gespeeld - Getty Images

De weigering van de basketballers van Milwaukee Bucks om nog langer wedstrijden te spelen zolang het politiegeweld in de VS tegen de zwarte bevolking aanhoudt, heeft een kettingreactie teweeggebracht in de Amerikaanse sportwereld. De Bucks besloten woensdagavond om de vijfde wedstrijd in de play-offserie tegen Orlando Magic niet te spelen nadat in de stad Kenosha, iets ten zuiden van Milwaukee, een zwarte man was neergeschoten door de politie. Afgelopen zondag werd Jacob Blake, een zwarte man uit Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin, tijdens zijn arrestatie door de politie neergeschoten. Blake werd daarbij zeven keer in zijn rug geschoten. Het is het tweede incident deze zomer waarbij politiegeweld tegen een zwarte burger tot rellen leidt in de VS. In mei overleed in Minneapolis George Floyd na hardhandig optreden door agenten, waarna in het hele land protesten op gang kwamen. Uit die beweging is ook de Black Lives Matter-beweging voortgekomen. 'Belangrijkere zaken die aandacht verdienen' In de uren na het besluit van de Bucks maakten honkbalbond MLB, vrouwenbasketbalbond WNBA en voetbalbond MLS bekend dat meerdere duels worden geschrapt en tennisster Naomi Osaka liet weten voorlopig niet te zullen spelen. Osaka, die zich als kind van een Haïtiaanse vader en Japanse moeder sterk verbonden voelt met de zwarte bevolking, nam eveneens stelling. "Ik ben een tennisster, maar in de eerste plaats een zwarte vrouw, er zijn op dit moment belangrijkere zaken die de aandacht verdienen", liet ze weten op instagram.

Spelers van Los Angeles FC maken een statement nadat hun duel met Real Salt Lake is afgelast - Getty Images

De NBA besloot ook de twee andere wedstrijden van woensdag in de play-offs (Houston Rockets- Oklahoma City Thunder en Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers) af te gelasten. Ook in de MLB (drie duels) en MLS (vijf duels) werd niet gespeeld. Kelvin Leerdam, voormalig speler van Feyenoord en Vitesse en nu actief voor Seattle Sounders, was uitgesproken over de kwestie. "Als sporter leef je in een bubbel, maar we wilden iedereen laten zien dat we zien wat er gebeurt en dat het ons ook raakt. Dit zijn moeilijke tijden, maar we moeten een standpunt innemen." Twee van de drie duels in de WNBA stonden op het punt van beginnen toen bekend werd dat er niet gespeeld zou worden. Voor het WNBA-duel tussen Washington Mystics en Atlanta Dream maakten de speelsters van de Mystics een statement door shirts te dragen met achterop zeven kogelgaten.

De speelsters van Washington Mystics maken een statement tegen politiegeweld - Getty Images

IJshockeybond NHL besloot de drie geplande play-offduels niet af te gelasten, tot ergernis van Evander Kane, een zwarte speler van San Jose Sharks. "Je kunt tweets versturen, verhalen en foto's op instagram plaatsen, maar uiteindelijk gaat het om echte actie en zinvolle verandering. Helaas gebeurt dat nog steeds niet, dat moet beter", vertelde Kane in gesprek met sportwebsite The Score. Op twitter voegde hij daaraan toe: "Het is onwijs beledigend voor een zwarte man in het ijshockey. Het gebrek aan actie en erkenning van de NHL is regelrecht vernederend."

De Amerikaanse Osaka, die eerder op de dag haar kwartfinalepartij op het WTA-toernooi in New York van de Estse Anett Kontaveit wist te winnen, liet na haar partij weten niet in actie te komen in de halve finales. "Ik verwacht niet dat er veel zal veranderen als ik niet speel, maar als ik een gesprek op gang kan brengen in deze overwegend witte sport, dan zie ik dat als een stap in de goede richting", aldus Osaka.