TikTok-directeur stapt vanwege Trump-dreigement al na paar maanden op

De man die was aangetrokken om het imago van de muziekapp Tiktok bij Amerikaanse politici op te krikken, houdt er na drie maanden mee op. De Amerikaan Kevin Mayer, die jarenlang voor Disney werkte, was pas in mei aangetreden als hoogste baas bij het bedrijf. Hij zegt dat zijn besluit komt doordat "het politieke klimaat flink is omgeslagen" en zijn rol daardoor anders wordt dan hij had voorzien.

Mayer werd gezien als de geschikte man die het imago van de Chinese app kon opvijzelen. Bij Disney sloot hij grote deals, bijvoorbeeld de overnames van animatiestudio's Pixar en Marvel. Daarnaast was hij betrokken bij de oprichting van Disney+, de streamingdienst van het entertainmentbedrijf.

Na vijftien jaar bij Disney stapte hij over naar Tiktok, waarbij hij het voornemen had om de muziekapp lessen te laten leren van Disney. De app moest nog gerichter video's gaan aanbieden waar gebruikers in geïnteresseerd zijn.

Conflict met Trump

Al snel kwam Mayer in een rechtstreekse confrontatie met de Amerikaanse president terecht. De VS ziet in TikTok een veiligheidsrisico en president Trump eist daarom dat het Chinese moederbedrijf Bytedance zijn Amerikaanse tak aan een Amerikaans bedrijf verkoopt. Anders wordt de app over een paar maanden verboden, heeft hij per decreet besloten.

Trump vreest dat de Chinese overheid via ByteDance bij data van Amerikaanse gebruikers kan komen. Maar het bedrijf ontkent dit en vecht het decreet van Trump aan.

In India is de muziekapp deze zomer al in de ban gedaan vanwege veiligheidszorgen.

'Kwestie snel opgelost'

Mayer zegt in zijn afscheidswoord dat hij had verwacht leiding te geven aan een wereldwijd bedrijf en dat dat mogelijk anders wordt door het veranderde politieke klimaat. Ondertussen onderhandelt TikTok ook met Microsoft over de verkoop van de Amerikaanse tak. Mayer zegt dat de kwestie snel wordt opgelost. Of hij daarmee bedoelt dat de verkoop bijna rond is, is niet duidelijk.

TikTok bedankte Mayer voor zijn inzet. "We erkennen dat Kevins rol in het bedrijf door de politieke dynamiek van de laatste maanden flink zal veranderen en we respecteren zijn besluit."

