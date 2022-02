En dat is vier: Jakobsen na machtige sprint weer de snelste in de Algarve

Four victories already this season for this young man 👏 Photo: @GettySport pic.twitter.com/EgwfxLGPWu

Zo geolied als in de openingsrit ging het dit keer niet voor de topsprinter uit Heukelum. Wel werd Jakobsen in de oplopende sprint goed naar voren gebracht door ploegmaat Bert Van Lerberghe en bleef hij vervolgens even slim in het wiel van Brian Coquard (Cofidis).

Met een machtige versnelling ging Jakobsen de sprint vroeg aan en liet hij Tim Merlier (Alpecin-Fenix) en Coquard vervolgens kansloos.

In de nog altijd prille loopbaan van de 25-jarige Jakobsen is het al de 29ste overwinning. Elf daarvan boekte hij na zijn lange revalidatie van de vreselijke valpartij in de Ronde van Polen in 2020.

Gaudu blijft leider

Donderdag nam de Fransman David Gaudu de leiderstrui over van Jakobsen na een turbulent sprintje bergop.

Tobias Foss, in Portugal uitgespeeld als kopman van Jumbo-Visma haakte in de slotmeters namelijk met zijn stuur in dat van Sergio Higuita, waardoor de Noor en de Colombiaan beiden tegen de grond smakten. Gaudu profiteerde, won de rit en werd de nieuwe leider.