17 doden na explosie tankwagen in Nigeria

Er zijn zeker zeventien doden gevallen bij een explosie in de Nigeriaanse staat Ogun. Een tankwagen explodeerde nadat een auto er frontaal tegenaan was gereden. Het ongeluk gebeurde op de snelweg tussen Lagos en Ibadan.

Veertien lichamen zijn zo ernstig verbrand dat ze niet gelijk geïdentificeerd kunnen worden, zegt een woordvoerder van de Nigeriaanse verkeerspolitie tegen Gist Alerts. Van drie anderen, een man, een vrouw en een meisje is de identiteit wel bekend. Het is nog niet duidelijk of er nog meer slachtoffers zijn.

Volgens de politie was er sprake van gevaarlijk rijgedrag en had het ongeluk voorkomen kunnen worden.