Volt-Kamerlid Gundogan stapt naar rechter om schorsing

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan van Volt stapt naar de rechter om haar schorsing aan te vechten. Dat meldt haar advocaat Geert-Jan Knoops in een verklaring. Ze spant een kort geding aan tegen de Tweede Kamerfractie van Volt.

Afgelopen zondagavond schorste de partij Gündoğan wegens verdenkingen van "grensoverschrijdend gedrag". De partij gaf op dat moment geen nadere informatie over wat er mogelijk was voorgevallen. Gündoğan zelf reageerde verbaasd. In een schriftelijke verklaring, een paar dagen later, zei ze niet te weten wat haar precies wordt verweten. Ook zei ze haar Kamerzetel te willen behouden.

Machtsverhouding

Fractievoorzitter Dassen probeerde dinsdag in een toelichting voor de pers wel duidelijkheid te geven en zei dat er sprake was van een "machtsverhouding" en dat mensen binnen de partij "zich onveilig voelen om zich uit te spreken over wat zij hebben meegemaakt".

De schorsing van Volt betekent dat Gündoğan voor de partij niet meer mag meedoen aan debatten en andere publieke optredens. En ze mag geen contact meer hebben met medewerkers.

Zwijgen

Advocaat Knoops adviseerde haar in de openbaarheid over de zaak te zwijgen.

Nu gaat haar advocaat in een kort geding proberen haar schorsing terug te draaien. Ook wil hij dat Volt de uitlatingen over Gündoğan rectificeert en komt hij met een eis tot voorlopige schadevergoeding. In de verklaring staat verder dat Gündoğan "het betreurt dat het zo ver heeft moeten komen". "Zij heeft in de afgelopen dagen meerdere malen Volt de kans heeft gegeven om de situatie in der minne te regelen."

Volgens Knoops dient de zaak op 28 februari in Amsterdam.