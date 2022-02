Van Dijk legt peloton meteen haar wil op: 'Was vergeten hoe dat voelde'

In de Wielerweek van Valencia, een vierdaagse rittenkoers in het trainingsgebied van de meeste profrenners aan de Spaanse oostkust, testten de meeste wereldtoppers in het vrouwenwielrennen voor het eerst de benen.

De wedstrijd is inmiddels twee ritten oud. En beide keren bepaalde Van Dijk de uitkomst.

Wereldkampioene tijdrijden

Donderdag legde de wereldkampioene tijdrijden het peloton zo'n hoog tempo op, dat aanvallen zinloos was. De sprint werd vervolgens gewonnen door haar ploeggenote bij Trek-Segfredo (en wereldkampioene op de weg) Elisa Balsamo.

Vrijdag sloeg Van Dijk zelf toe in de tweede etappe. De Europees kampioene op de weg versloeg medevluchter Soraya Paladin (Canyon-SRAM) in de sprint. "Wat een lekker gevoel", glunderde Van Dijk na de finish. "Ik was vergeten hoe dat voelde."