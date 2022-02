Hamilton is terug: 'Wat ik heb meegemaakt, mag nooit meer gebeuren'

"Hallo allemaal vanuit koud en stormachtig Silverstone! Fijn om jullie weer te zien. Ik hoop dat jullie gezond zijn en jullie families ook. Ik hoopte dat we onderhand weer bij elkaar in een ruimte konden zitten, maar helaas. Jammer dat we elkaar niet fysiek kunnen zien." De hele winter hield hij zich koest, maar na de presentatie van de nieuwe Formule 1-auto van Mercedes nam Lewis Hamilton ruim de tijd om bij te praten met circa honderd journalisten die hem al jaren volgen. "Ik wil jullie bedanken voor het respect en de steun. Dat is hartverwarmend." Aanleiding voor de virtuele mediameeting was de 'lancering' van de W13, maar de mondiale autosportpers toonde zich uiteraard nieuwsgieriger naar de ins en outs van Hamilton's retraite. Unplugged De zevenvoudig kampioen zei na de omstreden seizoensontknoping in Abu Dhabi twee maanden geen woord en zette ook zijn social media-kanalen uit. "Ik had tijd nodig om alle gebeurtenissen van vorig seizoen te verwerken. Ik heb alles helemaal uitgezet, leefde unplugged om mezelf weer op te laden", zegt Hamilton over zijn stilte. "Ik had mijn hele familie om me heen. Dat kan bijna nooit en was daarom erg fijn. Vrije tijd vliegt voorbij, dus je kunt er maar beter van genieten. Het seizoen was erg lang en slopend. Een paar maanden om te resetten en weer fysiek en mentaal fit te worden is krap."

De zevenvoudig kampioen ontkent dat hij heeft overwogen zijn helm aan de wilgen te hangen. "Ik heb er in mijn carrière zo vaak bijna de brui aan gegeven, maar nooit echt serieus. Het was altijd een momentopname", aldus de Brit. "Ik kan helemaal niet zonder dit team en ik leef voor deze sport, maar mensen onderschatten hoe zwaar zo'n titelstrijd is. Fysiek en mentaal. Na een heftig seizoen ga je altijd nadenken. Wil je nog een jaar zoveel opofferen, zoveel doen en laten en zoveel investeren?" 'What doesn't kill you makes you stronger' Hamilton zegt dat hij het verlies van zijn wereldtitel grotendeels heeft verwerkt. "Het is nog steeds moeilijk te verteren hoe ik ben onttroond, maar ik kan het verleden niet veranderen. Nu verschuift de focus naar komend seizoen." "Ik ben fit en klaar voor de strijd. Ik heb dit jaar iets recht te zetten en ben gedrevener dan ooit. Ik wil emoties omzetten in kracht. Ik moet zorgen dat ik sterker terugkeer. What doesn't kill you makes you stronger."

Lewis Hamilton, teambaas Toto Wolff en George Russell met de nieuwe Mercedes (de W13) voor het komende F1-seizoen - Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Hamilton beschouwt het radicaal gewijzigde reglement met auto's die van neus tot achtervleugel zijn gewijzigd als een grote uitdaging. "Dit voelt een beetje als mijn eerste Formule 1-jaar. De auto's zijn zo anders en het vergt finesse om ze goed te besturen en te bedwingen. Dit is een erg opwindende fase", vertelt hij. "Het is de bedoeling dat het veld dichter bij elkaar zit en dat we aanvallender kunnen racen. Ik hoop echt dat de nieuwe regels daarvoor gaan zorgen. Er zullen zeker verrassende dingen gebeuren."

Quote Wat ik heb meegemaakt in Abu Dhabi mag niemand meer overkomen. Lewis Hamilton

De in de slotronde onttroonde kampioen erkent dat hij na de finale in Abu Dhabi gedesillusioneerd was. "Er zijn momenten geweest dat ik vertrouwen verloor in de manier waarop deze sport wordt gerund. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard." 'Vertrouwen in nieuwe maatregelen' Hamilton heeft vertrouwen in de maatregelen die de FIA heeft aangekondigd. "Het is goed dat ze stappen zetten." De autosportfederatie heeft de in opspraak geraakte wedstrijdleider Michael Masi aan de kant gezet. Masi wordt vervangen door een ervaren en roulerend duo en bovendien doet een virtuele arbiter op afstand (VAR) zijn intrede in de Formule 1. "Ik heb gehoord wat ze gaan veranderen en dat juich ik toe. Ik sta open voor een frisse start", reageert Hamilton. "De eerste stappen zijn goed, maar het heeft tijd nodig. Regels moeten helder zijn en vooral consistent nageleefd worden. Dat is het belangrijkste. Wat ik heb meegemaakt in Abu Dhabi mag niemand meer overkomen."

Lewis Hamilton is sportief gelijk na de laatste race van vorig seizoen en feliciteert Max Verstappen met de wereldtitel - BSR Agency

De coureur die anderhalf uur in een zetel leek te zitten richting titelprolongatie heeft geen trek de beelden van de controversiële apotheose, die wereldwijd 108 miljoen kijkers trok, nogmaals te zien "Ik heb de race niet teruggekeken. De fouten zijn toch niet terug te draaien en de replay zit sowieso al in mijn hoofd. De gebeurtenissen zijn een beetje vervaagd. Ik kan me niet meer herinneren wat ik na de race tegen Max Verstappen heb gezegd." 'Max greep gewoon zijn kans, een geweldige rivaal' Hoe getergd hij ook is, Hamilton gunt Verstappen de behaalde wereldtitel wel degelijk. "Max heeft gewoon de kans gegrepen. De hele kwestie heeft niets met hem van doen", legt Hamilton uit. "Max is een geweldige rivaal en we gaan dit jaar gewoon door met onze duels. Ik ben niet rancuneus. Rancune is niet goed. Ik kijk voorwaarts, voel me fris en scherp. En als jullie denken dat ik eind vorig jaar op mijn best was? Wacht dan maar op de komende races."