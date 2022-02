Storm Eunice trekt over Nederland, dit weten we nu

De storm Eunice heeft in Nederland aan drie mensen het leven gekost. Op drie plekken in de regio Amsterdam kwam iemand onder een omvallende boom terecht. In een geval ging het om een boom die op een auto terechtkwam, bij een ander werd een fietser geraakt. In het Brabantse Boekel raakte een oudere vrouw zwaargewond door een omvallende boom. Ze is met meerdere botbreuken in het ziekenhuis opgenomen.

Door de vele meldingen raakte alarmnummer 112 overbelast. In een NL Alert roept de politie op het noodnummer alleen te bellen in levensbedreigende situaties. In het waarschuwingsbericht wordt ook opgeroepen binnen te blijven vanwege de extreme weersomstandigheden. Bekijk een compilatie van beelden van de schade die storm Eunice heeft veroorzaakt:

Storm Eunice trekt over het land: omgevallen bomen, daken kapot - NOS

Eerder raadde Rijkswaterstaat aan niet de weg op te gaan omdat rondvliegend materiaal gevaarlijke situaties kon opleveren. Bovendien was er op verschillende plaatsen spraken van omgevallen bomen op wegen, waardoor bijvoorbeeld de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij Moordrecht werd afgesloten. Op de A10 bij Amsterdam raakten delen van de geluidswal los. Op meerdere plekken in het land veroorzaakten ook omgewaaide vrachtwagens vertragingen. Niet alleen het wegverkeer ondervond hinder: de provincie Zuid-Holland besloot uit veiligheidsoverwegingen circa 80 bruggen daar niet meer te bedienen en het veer naar Texel werd vanmiddag uit de vaart genomen. Schiphol moest ongeveer 350 van de 1000 vluchten vandaag schrappen. Dat er niet meer werden geannuleerd komt doordat de wind uit een goede hoek waait. NS had gisteren al gemeld na 14.00 uur niet mee te rijden. Naast omgewaaide bomen zijn er op sociale media veel beelden te zien van ingestorte garageboxen, losgeraakte dakbedekking en ramen die uit kozijnen zijn geblazen. In Den Haag waaiden zonnepanelen en grote delen van het dak van het ADO-stadion weg. Volgens een woordvoerder is het gebouw ontruimd en is de omgeving afgezet, omdat er nog meer platen weggeblazen dreigen te worden. Tientallen woningen rondom de Elandkerk in Den Haag zijn aan het eind van de middag ontruimd geweest omdat de vrees bestond dat de linkertoren van de kerk kon instorten. Bouwkundig experts keken er samen met de eigenaar en deskundigen van de gemeente naar en concludeerden dat er geen instortingsgevaar is. De omwonenden konden weer naar huis en de weg werd weer vrijgegeven. Op beelden is te zien dat de toren aan het schommelen is:

Elandkerk Den Haag - NOS