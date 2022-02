Hoe Orie van gouden Krol een 'pitbull' maakte: 'Opeens wist hij wat ik bedoelde'

Nee, hij nam het Verbij "absoluut totaal niet" kwalijk dat die in een honderdste van een seconde nobel sportmanschap liet prevaleren boven puur egoïsme. Orie prees zijn schaatser zelfs dat hij bij het naderen van de laatste kruising in een honderdste van een second besloot zijn benen stil te houden om zo zijn Canadese tegenstander Laurent Dubreuil niet te hinderen.

De oefenmeester was empathisch, euforisch, opgelucht en verontwaardigd tegelijk. Het ging over de hooggespannen verwachtingen voorafgaande aan de Spelen. Het lang uitblijven van die felbegeerde gouden medaille.

Hij had gegromd, zijn tanden laten zien, toegehapt en niet meer losgelaten. Het was het verhaal van Thomas Krol, kersvers kampioen op de kilometer. Opgetekend uit de mond van Jac Orie, zijn trainer. Nota bene iemand die ooit zwaar gewond raakte nadat een rottweiler hem lelijk in zijn hand had gebeten.

The Ice Ribbon van Peking, het immense stadion dat nog één dag dienst doet als olympische schaatsbaan, had vrijdagmiddag veel weg van een kennel. Het ging er na de 1.000 meter over een rijder die was getransformeerd van labrador tot pitbull, nadat hij tussentijds de gedaanten van poedel en bouvier had aangenomen.

"Hoezo?", reageerde hij als door een adder gebeten op de vraag of hij Verbij iets kwalijk nam. "Man, die jongen heeft hier vier jaar voor getraind. Hij komt hier om alles eruit te halen wat er in zit en besluit bij een snelheid van zestig kilometer per uur in een split second om zoiets te doen. Je kunt op zo'n moment zeggen: ik ram 'm er doorheen. Dat is alleen niet zoals het hoort. Daarom neem ik hem echt níets kwalijk."

Gegniffel

Dat hij naast de schlemiel ook de koning van de kilometer in de ploeg had, maakte de misser van Verbij iets dragelijker. Oh ja, hij had het de laatste dagen wel gehoord, het gegniffel dat zijn ploeg nog geen olympisch goud had binnen gehaald. En dat voor de man met de reputatie al twee decennia lang kampioenen af te leveren op de Winterspelen. "Ik ben natuurlijk ook niet gek."

Gerard van Velde (Salt Lake City 2002), Marianne Timmer (Turijn 2006), Mark Tuitert (2010), Stefan Groothuis (Sotsji 2014), Carlijn Achtereekte, Kjeld Nuis en Sven Kramer (Pyeongchang 2018). Wie zou in Peking volgen?

"Om eerlijk te zijn ben ik daar vandaag niet heel erg bezig mee geweest. Ik wil dat Thomas Krol en Kai Verbij gewoon alles eruit persen wat erin zit. En dat ze winnen. Dat probeer ik het allerbelangrijkste te vinden. Zoiets levert medailles op en dat is heel fijn. Je kunt het wel spannender proberen te maken dan dat. Maar meer is het echt niet."

Bla bla bla

En toch was dat het ook weer wel. "Ik ben niet achterlijk, ik weet ook wel dat dit zes op een rij is. Ik ben niet gek. Maar nogmaals, ik wilde er niet mee bezig zijn. Ik wilde het weglaten en er zijn voor mijn schaatsers. Alles geven. Niets meer. Niets minder."

Meewarig met het hoofd schuddend: "Soms irriteerde het me natuurlijk wel eens. Bla bla bla. Ik heb ze om me heen heus wel gehoord, hoor, die vragen waar die gouden medaille nou bleef. Túúrlijk. Ik ben niet achterlijk."