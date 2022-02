Separatistenleider kondigt evacuatie burgerbevolking uit Oost-Oekraïne aan

De leider van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk in Oost-Oekraïne heeft de burgerbevolking opgeroepen naar Rusland te evacueren. De pro-Russische Denis Poesjilin kondigde de volksverhuizing aan via sociale media. Buurregio Loehansk maakte kort daarna soortgelijke plannen bekend. Als verklaring voor het besluit zei Poesjilin dat Oekraïne, "door het Westen bewapend", voorbereidingen treft om de opstandige regio binnen te vallen. "Ze staan klaar voor de strijd en kunnen elk moment proberen deze regio met geweld in te nemen." Volgens Poesjilin zullen vrouwen, kinderen en ouderen voorrang krijgen bij de evacuatie. Er is volgens hem opvang geregeld in de Russische stad Rostov, vlak over de grens.

kaart-donetsk - NOS

Het is niet duidelijk hoeveel mensen voor vertrek in aanmerking komen. Het Russische persbureau Interfax schrijft op basis van bronnen dat het om honderdduizenden mensen gaat. Een verslaggever van persbureau Reuters hoorde dat in de hoofdstad Donetsk sirenes afgingen. Wat dat betekent is niet duidelijk. Oekraïne en westerse landen hebben nog niet gereageerd op de evacuatieplannen. Oekraïne noemde eerder verhalen over aanvallen op de zelfverklaarde volksrepublieken "Russische desinformatie".

In Oost-Oekraïne is het al bijna acht jaar oorlog. In deze video leggen we uit waarom de twee regio's daar, geleid door rebellen, een belangrijke rol spelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Waarom het in Oost-Oekraïne onrustig is (en kan blijven) - NOS

De Volksrepubliek Donetsk verklaarde zich in 2014 samen met de Volksrepubliek Loehansk onafhankelijk na gevechten met het Oekraïense leger in de regio Donbas. Hun soevereiniteit wordt door geen enkel land erkend, maar ze krijgen wel steun vanuit Moskou. In de regio wordt nog altijd gevochten tussen de separatisten en het Oekraïense leger. De partijen gaven elkaar de afgelopen week de schuld van de toegenomen beschietingen in het gebied. De aankondiging van Poesjilin wordt gezien als een nieuwe escalatie in dat conflict.