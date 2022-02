Slot hoopt op aanblijven Arnesen: 'Werken fijn samen'

Het goed presterende Feyenoord heeft de wind momenteel op alle vlakken mee, in tegenstelling tot Ajax. Maar schijn kan bedriegen. Ook in Rotterdam Zuid heerst onzekerheid. Technisch directeur Frank Arnesen heeft zijn aflopende contract nog steeds niet verlengd.

Arnesen is met Feyenoord in gesprek over een meerjarige verbintenis, maar heeft over belangstelling niet te klagen. Volgens Slot leidt de onzekerheid over het aanblijven van Arnesen, die een contract tot medio 2022 heeft, niet tot onrust bij de spelers.

De trainer verbindt zijn eigen toekomst niet aan die van de technisch directeur. "Mijn contract loopt nog een jaar door", zegt Slot.