Verbij en Otterspeer balen van moeilijke kruising en slechte start: 'Een doemscenario'

Waar de blijdschap en de opluchting na afloop van de olympische 1.000 meter overheersten bij winnaar Thomas Krol, droop bij verliezers Kai Verbij en Hein Otterspeer de teleurstelling van de gezichten. "De droom is op een behoorlijk wrede manier voorbij. Het is echt een doemscenario." Wereldkampioen Verbij had in de slotrit tegen Laurent Dubreuil nog zicht op minstens een podiumplaats, maar in de laatste ronde stopte hij met rijden omdat hij anders op de kruising in botsing zou komen met de Canadese schaatser. "Tja, ik kan hier zielig gaan doen, maar dit kan gebeuren", reageerde Verbij na afloop. "Hij was zo snel die eerste 200 meter en hij had een snel rondje en dan kom ik in de problemen. Het gat was zo groot, maar het is echt balen dat ik mijn rit niet kon afmaken. Als je omhoog komt, doe je sowieso niet meer mee. Dan weet je dat het klaar is." Bekijk hieronder de reactie van Kai Verbij na zijn teleurstellende rit op de 1.000 meter.

Verbij baalt flink na moeilijke kruising: 'Echt een doemscenario' - NOS

Verbij kwam dus omhoog en reed zijn rit rustig uit, waarna hij als dertigste en laatste eindigde. "Topsport is soms best zwaar en pittig, maar dit kan gebeuren. Ik baal echt flink, want ik heb hier heel lang voor gewerkt. Je wilt toch iets laten zien hier. Dit scenario zat niet in mijn hoofd." Bij de drie wereldbekerwedstrijden waar Krol, Verbij en Otterspeer aan meededen dit seizoen, eindigde de 1.000 meter steevast in een Nederlands 1-2-3'tje. Dat het podium ook in Peking helemaal oranje zou kleuren, werd vooraf dan ook als een realistisch scenario gezien. "Thomas reed niet zijn beste race, maar hij had een heel sterke slotronde", aldus Verbij. "Er was echt wel wat mogelijk, er lagen kansen. Ondanks dat er niet heel hard werd gereden, stak Thomas er wel echt bovenuit." Moeilijk debuut voor Otterspeer Ook Otterspeer, die uiteindelijk als tiende eindigde bij zijn olympische debuut, had een snellere tijd verwacht van Krol. Bij de debutant ging het aan de start al mis. "Ik zette mijn schaats in het ijs, ik stond klaar, maar toen gleed mijn schaats weg. Ik had gewoon een nieuwe start moeten vragen. Dat heb ik niet gedaan en dat is echt superdom." Bekijk hieronder de reactie van Hein Otterspeer na de 1.000 meter.

Otterspeer had nieuwe start moeten vragen: 'Het voelde als langlaufen' - NOS