Nederland levert Oekraïne geweren, radars en helmen

Als Oekraïense militairen instructies of opleidingen nodig hebben om met het Nederlandse materieel om te gaan, dan geeft Defensie deze buiten de Oekraïense grenzen. Er gaan geen militairen naar Oekraïne voor gevechtshandelingen of andere acties.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken: "Het voorkomen van oorlog blijft de hoogste prioriteit. Een besluit over het leveren van wapens neem je niet lichtvaardig. We hebben het in het kabinet heel zorgvuldig gewogen en willen toch Oekraïne helpen zich te kunnen verdedigen."

Op de vraag of scherpschuttersgeweren wel 'defensief materieel' is, zegt Hoekstra: "Wat ik ook in de Tweede Kamer heb gezegd, is dat sommige categorieën wapens ook offensief kunnen worden ingezet. Tegelijkertijd is er echt niemand die er rekening mee houdt dat Oekraïne een aanval tegen Rusland begint. Men is daar juist als de dood dat hun land wordt binnengevallen."