Regio boven Rio de Janeiro kampt met nog meer regenval, dodental op 120

De inwoners van de Braziliaanse stad Petrópolis bij Rio de Janeiro maken zich op voor nog meer aardverschuivingen en overstromingen doordat het er blijft regenen. Mensen die nog niet zijn vertrokken uit de zwaarst getroffen wijken, is verzocht het rampgebied alsnog te verlaten, melden lokale media.

Door hevige regenval afgelopen dinsdag ontstonden grote modderstromen en aardverschuivingen waarbij veel slachtoffers vielen. Het dodental staat op 120 en 116 mensen zijn vermist. De zoekactie naar de vermisten is weer opgestart, nadat die gisteren was afgebroken doordat het hard ging regenen. Het gevaar voor reddingswerkers was daardoor te groot.

De afgelopen dagen zijn er 24 mensen gered, maar de reddingsacties worden bemoeilijkt doordat wegen versperd zijn door puin. Helikopters en bulldozers zijn ingezet om toch bij de rampplekken te komen.

In de stad is een noodziekenhuis opgezet en mensen die hun huis moesten verlaten, kunnen terecht in scholen en opvangcentra.

Op Twitter delen inwoners berichten van de ramp: