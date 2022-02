Krol 'ziels-, ziels-, zielsgelukkig' met goud: 'Mijn beste Thomas laten zien'

"Dit was echt fantastisch. Het is een droom die uitkomt, ik heb er eigenlijk geen woorden voor", zei Krol. "Maar ik moet toch praten, anders wordt een heel saai interview."

"Ik ben ziels-, ziels- zielsgelukkig met het goud", straalde de 29-jarige Thomas Krol nadat hij vrijdagmiddag in Peking zijn eerste olympische titel had veroverd op de 1.000 meter .

"Ik hoopte zó dat dit zou gebeuren. Het was natuurlijk ontzettend spannend, op basis van het seizoen was ik misschien wel dé favoriet. Ik wist dat er na mij nog twee Nederlanders kwamen, maar uiteindelijk bleek de concurrentie van Dubreuil te komen."

Na zijn race moest Krol nog twee ritten afwachten wat zijn tijd waard zou zijn. Toen hij zag dat Hein Otterspeer 0,88 seconde langzamer was, begon de hoop toch te gloren in het hoofd van Krol.

Toen hij zijn tijd op de borden zag verschijnen, twijfelde Krol of het wel genoeg zou zijn voor de titel. "Het voelde fantastisch, foutloos bijna, en supersnel. Pas na de race dacht ik: jeetje, ik had sneller verwacht. Misschien waren het toch omstandigheden waar iedereen zich op stuk beet."

'Had sneller verwacht'

Krol stond als topfavoriet aan de start en was uiteindelijk de enige die onder de één minuut en acht seconden (1.07,92) dook. De Canadees Laurent Dubreuil won het zilver en bleef maar liefst 0,40 seconde verwijderd van de tijd van de sterke Nederlander.

"Ik ben behoorlijk versleten van de spanning voor de wedstrijd, maar ook van die tien minuten na mijn race. Het is gewoon echt héél, héél spannend. Je hoopt het zo...", zei Krol, die na een oerkreet zijn titel vierde op het middenterrein.

Olympisch debuut

Hoewel Krol de tweevoudig wereldkampioen op de 1.500 meter is en al in 2016 voor het eerst op het WK-podium stond, maakte hij in Peking op 29-jarige leeftijd pas zijn olympisch debuut. Vorige week veroverde hij al zilver op de 1.500 meter, achter olympisch kampioen Kjeld Nuis.

Vier jaar geleden haalde hij de Spelen niet, waarna Krol besloot om over te stappen van de ploeg van Gerard van Velde naar die van succescoach Jac Orie. "Dat is de beste beslissing uit mijn loopbaan geweest. Hij noemt mij een machine. Onder hem ben ik van 'leuk meedoen op een podium' naar 'gouden medaillekandidaat' gegaan", zei Krol in aanloop naar de Spelen.