Wekdienst 27/8: Opnieuw overleg steunpakket en begroting • Ploegenpresentatie Tour

Goedemorgen! Na een nachtelijk coalitieoverleg gaan de gesprekken over een nieuw steunpakket en de begroting voor 2021 vandaag verder. En de deelnemende ploegen in de Tour worden gepresenteerd.

Wat heb je gemist?

Er is een mes gevonden in de auto waar Blake naartoe liep toen hij werd neergeschoten, maakte het Openbaar Ministerie in Wisconsin bekend op een persconferentie. Het lag in een vakje aan de kant van de bestuurder.

De politie probeerde Blake zondag te overmeesteren met behulp van een taser. Toen dat niet lukte, liep hij naar de bestuurszijde van de auto en opende hij het portier. Toen hij in wilde stappen werd hij door een agent zeven keer in de rug geschoten. Volgens zijn advocaten raakte hij daarbij verlamd. De gebeurtenis leidde de afgelopen dagen tot protest en veel onrust in Wisconsin.