Volleybalsters De Kruijf en Beliën stoppen na in totaal 608 interlands bij Oranje

Yvon Belien en Robin de Kruijf op de Olympische Spelen in 2016 - ANP

Kruijf en Beliën missen dus het WK volleybal, dat dit jaar in Nederland en Polen wordt gehouden. Voor beide speelsters ging de keuze om te stoppen dan ook niet over een nacht ijs. "Ik heb superlang getwijfeld om met het WK nog mee te doen, omdat het in eigen land is", zegt Beliën. "Maar uiteindelijk heeft het me niet over de streep getrokken om toch weer een hele zomer alles opzij te schuiven. Het wordt natuurlijk een supervet toernooi, maar voor mij weegt het zwaarder om mijn vrije tijd anders in te delen."

Steunpilaren Beliën maakte haar debuut voor Oranje in 2013 en kwam uiteindelijk 261 keer uit voor het Nederlands team. Ze won twee keer zilver op het EK, in 2015 en 2017. Daarbij was Beliën basisspeelster tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, waar Nederland knap als vierde eindigde. Ook de Kruijf was onderdeel van die succesploeg. Ze groeide sinds haar debuut in 2008 uit tot een van de steunpilaren van het nationale elftal, speelde uiteindelijk maar liefst 347 interlands en won drie keer zilver op het EK. Zowel De Kruijf als Beliën blijft wel actief op clubniveau. De Kruijf staat sinds 2016 onder contract bij het Italiaanse Conegliano, waarmee ze vorig jaar de Champions League won. Beliën is momenteel ook actief in Italië en speelt voor Il Bisonte Firenze.