Geen betaald en amateurvoetbal vandaag: alle wedstrijden afgelast vanwege storm Eunice

De KNVB heeft alle wedstrijden in het betaald voetbal en amateurvoetbal op vrijdagavond afgelast. Vanwege de naderende storm Eunice is het volgens de voetbalbond niet verantwoord om de duels door te laten gaan.

"In overleg met de clubs is besloten de wedstrijden af te gelasten omdat de veiligheid van spelers, clubmedewerkers en supporters in en rondom het stadion door het extreme weer niet voldoende gegarandeerd kan worden", zo laat de KNVB weten.

Naast de zeven wedstrijden in de eerste divisie gaat ook de eredivisiewedstrijd tussen Fortuna Sittard en Sparta niet door. De afgelaste wedstrijden worden op korte termijn opnieuw ingepland.