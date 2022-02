Hamilton spreekt voor het eerst in het openbaar: 'Heb een moeilijke tijd gehad'

Hamilton krijgt bij presentatie bijval van Mercedes-teambaas Toto Wolff. "We weten niet eens of we dit jaar een gooi naar de wereldtitel kunnen doen", zegt de Oostenrijker, doelend op de nieuwe regels die komend seizoen in de Formule 1 gelden. "Maar ik weet zeker dat we er alles aan gaan doen om weer competitief te kunnen zijn."

Wolff liet eerder tegen de BBC weten dat hij er nooit aan heeft getwijfeld dat Hamilton zijn loopbaan zou vervolgen. "Maar we moeten niet vergeten dat de coureur zwaar teleurgesteld was", zegt de teambaas over het afgelopen seizoen.

"Lewis was de beste op het circuit, hij domineerde, en dan wordt alles, tegen de regels in, door een individu (wedstrijdleider Michael Masi, red.) weggenomen. Het was moeilijk om dat te verteren. Lewis staat voor gerechtigheid en sportiviteit. Hij heeft tijd nodig gehad, maar zit weer goed in zijn vel."

Donderdag werd bekend dat autosportfederatie FIA wedstrijdleider Masi laat vervangen na intern onderzoek naar de bijzondere ontknoping van het wereldkampioenschap in de laatste race van het afgelopen seizoen.

De Australische wedstrijdleider dirigeerde bij de Grand Prix van Abu Dhabi één ronde voor het einde vijf achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen reden voorbij de safety car, waardoor de allesbeslissende laatste ronde begon met beide rivalen direct achter elkaar. Verstappen profiteerde toen met zijn versere en snellere banden van de situatie.