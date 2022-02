Soevereine Krol grijpt olympisch goud op 1.000 meter, teleurstelling Verbij en Otterspeer

Thomas Krol heeft op de 1.000 meter op indrukwekkende wijze olympisch goud veroverd. De sterke Nederlander maakte zijn favorietenrol op de laatste traditionele afstand in Peking als enige helemaal waar: de 29-jarige Krol was 0,40 seconde sneller dan de Canadees Laurent Dubreuil, die verrassend het zilver greep. Kai Verbij had in de slotrit tegen Dubreuil nog zicht op minstens een podiumplaats, maar in de laatste ronde stopte hij met rijden omdat hij anders op de kruising in botsing zou komen met de Canadees. Hein Otterspeer eindigde bij zijn olympisch debuut als tiende. Het brons ging naar de Noor Håvard Lorentzen. Bekijk hier de spannende ontknoping:

De drie Nederlanders waren allemaal favoriet voor de medailles, want de 1.000 meter wordt al het hele seizoen gedomineerd door de Nederlandse sprinters. Bij de drie wereldbekers waar Krol, Verbij en Otterspeer aan meededen, eindigde de kilometer steevast in een Nederlands 1-2-3'tje. Dat het podium ook in Peking helemaal oranje zou kleuren, werd vooraf dan ook als een realistisch scenario gezien.

Krol grootste favoriet Krol stond dit seizoen het vaakst op de hoogste trede: hij won twee wereldbekers en veroverde in januari de Europese titel. In Peking ging Krol, die vorige week al olympisch zilver veroverde op de 1.500 meter, als eerste Nederlander van start. In zijn rit tegen Lorentzen kwam Krol tot een tijd van 1.07,92. De snelste tijd op dat moment, maar in de opening leek nog ruimte te liggen voor de concurrentie. Bekijk de race van Krol:

De tijd van Krol leek niet onhaalbaar voor wereldkampioen Verbij. Hij reed in de laatste rit tegen Dubreuil, de regerend wereldkampioen op de 500 meter. Verbij leek op weg naar een goede tijd, hoewel het gat met de Canadees bij ingang van de laatste ronde wel groot was. Bij de laatste kruising moest de Nederlander echter inhouden, omdat hij anders Dubreuil uit de baan zou rijden. Verbij kwam omhoog en reed zijn rit rustig uit, waarna hij als dertigste en laatste eindigde. Ondertussen vierde de geëmotioneerde Krol zijn eerste olympische titel op het middenterrein.

De 33-jarige Otterspeer maakte in de voorlaatste rit zijn olympisch debuut tegen de Chinees Ning Zhongyan, op papier de grootste uitdager van de Nederlandse sprinters. Beide mannen kwamen echter niet in de buurt van de tijd van Krol. Tiende in jongensdroom "Een jongensdroom van een oude man." Dat zei Otterspeer eind december, toen het hem bij zijn derde poging eindelijk gelukt was om zich te plaatsen voor de Winterspelen. Maar die jongensdroom kreeg niet de gewenste uitkomst voor Otterspeer. Hij maakte een klein missertje bij de start en in de slotronde verloor hij te veel snelheid, waarna de Chinees nog onderdoor kwam. Met 1.08,80 eindigde Otterspeer als tiende.

Krol is de opvolger van Kjeld Nuis, die zich niet wist te plaatsen voor de 1.000 meter in Peking. Hij stond dit seizoen drie keer op het wereldbekerpodium en veroverde EK-zilver, maar bij het olympisch kwalificatietoernooi werd Nuis het eerste slachtoffer van het hoge niveau op de 1.000 meter in Nederland. Nuis veroverde bij het OKT wel een plek op de 1.500 meter. Vorige week werd hij op die afstand voor de tweede keer op rij olympisch kampioen. Krol is de derde olympisch kampioen over 1.000 meter uit Nederland op rij. In 2014 veroverde Stefan Groothuis de titel.

Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov eindigde bij zijn olympische debuut als elfde. De 27-jarige Rus, die jarenlang de meest dominante sprinter ter wereld was, kwam niet verder dan 1.08,87. Koelizjnikov veroverde in 2015 zijn eerste wereldtitel op de 500 meter, maar een jaar eerder mocht hij vanwege een dopingstraf niet naar de Spelen in Sotsji. Gesjoemel met dopingtests tijdens die Spelen in 2014 kostte hem ook een optreden in Pyeongchang in 2018, omdat hij behoorde tot de groep Russische sporters met een dopingverleden.

