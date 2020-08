Zes maanden na briefje van Bruins: 'Ik vroeg of het ministerie een dag kon wachten'

Met die mededeling van toenmalig minister Bruno Bruins op 27 februari in een live NOS-uitzending was het officieel: Nederland behoort tot de habitat van het SARS-CoV-2-virus.

"Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg."

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg was niet zo blij met die bekendmaking, zegt hij terugblikkend: "In de middag wist ik van de besmetting en toen moesten er voorbereidingen getroffen worden om dat bekend te maken. Ik heb contact gehad met het ministerie en gevraagd of we dat de volgende dag konden doen."

Maar het ministerie wilde niet wachten. Niet onbegrijpelijk, vindt Weterings nu: "Ze wilden niet het verwijt krijgen dat ze het al wisten, maar het tijdens die uitzending hebben verzwegen."

Net als de meeste Nederlanders zag Weterings pas tijdens de tv-uitzending hoe de bekendmaking precies gebeurde: "Toen heb ik me nog verbaasd dat de minister het verkeerde ziekenhuis noemde." De patiënt lag niet in het TweeStedenziekenhuis, maar in het St. Elisabeth-ziekenhuis. Overigens vormen die twee samen wel bestuurlijk één ziekenhuis: het ETZ.

In de auto

Op 26 februari was de betreffende patiënt op de spoedeisende hulp binnengekomen met griepachtige klachten, vertelt Edo Arnoldus, neuroloog en voorzitter van de medische staf van het ETZ: "Volgens het RIVM viel hij niet in de groep patiënten die per se getest moest worden. Hij was wel in Noord-Italië geweest, maar niet in de specifieke plaatsen die het RIVM als risicogebied had aangewezen."

Het beleid van het ziekenhuis was toen echter om patiënten met griepachtige klachten toch te testen. Donderdagochtend 27 februari bleek de man positief te testen op corona. Maar om absoluut zeker te zijn dat het echt om het virus ging, werd een tweede test afgenomen. Arnoldus: "Ik zei nog tegen m'n vrouw: 'Er is vanavond een programma op tv over corona. Even kijken'."Een half uur voor de uitzending met Bruins werd Arnoldus gebeld door de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis: ook de tweede test bleek positief.

En dus zat hij niet rustig op de bank, maar sprong hij in de auto voor crisisoverleg in het ziekenhuis. Met een persoon of tien zaten ze in de stafbestuurskamer op de eerste verdieping. Tijdens hun overleg stond de tv aan. Ze zagen de minister het briefje voorlezen.

Bekijk in deze video hoe vier hoofdrolspelers terugblikken op de corona-uitbraak: