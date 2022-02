Finland verslaat Slowakije om een plek in de ijshockeyfinale

De Finse ijshockeyers zijn in Peking doorgedrongen tot de eindstrijd van het olympisch toernooi. De winnaar van het zilver in 1988 en 2006 rekende in de halve finales af met Slowakije: 2-0. Manninen zette de vice-wereldkampioen op 1-0 met een handige beweging waarmee hij doelman Rybar verraste in de korte hoek.

Slowakije joeg fel op de 1-1, maar stond na twee tijdstraffen plots in ondertal. De bedwinger van de VS bleef ternauwernood op de been en kon daarna de jacht op de gelijkmaker hervatten. In het slotkwart werd Finland, dat in de poulefase al met 6-2 had gewonnen, onder druk gezet, maar het boog niet. Voor een leeg doel werd het via Pesonen nog 2-0.