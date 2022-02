Bach kritisch op begeleiders Valijeva en eist nader onderzoek

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, vindt dat er onderzoek moet komen naar de handel en wandel van het begeleidingsteam van de 15-jarige Russische kunstrijdster Kamila Valijeva. De Duitser vroeg zich vrijdag op een internationale persconferentie tevens af of minderjarigen eigenlijk wel thuishoren op de Olympische Spelen. De Russin werd op Eerste Kerstdag tijdens een dopingcontrole betrapt op het middel trimetazidine, een hartmedicijn. Valijeva werd daarop geschorst door het Russisch dopingagentschap, een uitspraak waartegen de kunstrijdster in beroep ging. Haar schorsing werd opgeheven omdat alleen de a-staal bleek te zijn gecontroleerd. Daarop ging het IOC bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep tegen de opheffing. Op technische gronden werd dat niet ontvankelijk verklaard.

Kamila Valijeva - Reuters

Valijeva nam in de eerste week van de Winterspelen deel aan de gemengde landenwedstrijd. Ze mocht dinsdag onder voorbehoud ook starten op de korte kür. Daar behaalde ze een score van 82,16 punten, goed voor de eerste plaats. Twee dagen later eindigde ze op de prestigieuze lange kür op de vierde plaats, nadat ze tijdens haar oefening een aantal maal ten val kwam. Bach was getuige van dat optreden en raakte naar eigen zeggen ontstemd over de harteloze wijze waarop Valijeva's entourage reageerde op de teleurstellende kür. "De wijze waarop zij na haar oefening werd bejegend door haar begeleiders was er een van ongekende kilte. Er werd haar geen enkele troost geboden, waar dat overduidelijk wel nodig was. Het was een verwerpelijke houding ten opzichte van een meisje van pas 15 jaar oud."

Valijeva in tranen - Reuters

Als het aan de IOC-preses ligt, komt er een nader onderzoek naar het Valijeva's begeleidingsteam. "Ik heb geen enkel vertrouwen in die mensen. Het verleden heeft aangetoond waar dat vandaan komt. Ik zie de toekomst somber in." Bach refereerde aan de Winterspelen van 2014 in Sotsji, waar een grootschalig netwerk van door de Russische staat gefaciliteerd dopinggebruik aan het licht kwam. "Ik was er destijds getuige van hoe een Russische arts die verboden stimulerende middelen toediende, zijn accreditatie werd afgenomen. Ofschoon hij daarmee formeel geen deel meer uitmaakte van de Russische olympische ploeg op de Winterspelen, vervolgde hij zijn dubieuze praktijken vervolgens vanuit huis." Het waren woorden waarmee hij de moraal van de Russische ploeg nog maar eens tegen het licht hield.

Thomas Bach tijdens de persconferentie van het IOC - Reuters

De Canadees Dick Pound, het langstzittende lid van het IOC, pleitte kort geleden al voor een time-out voor de Russen op de Olympische Spelen. In de optiek van Bach geeft de zaak-Valijeva aan dat minderjarigen eigenlijk niets op een groot evenement als de Spelen te zoeken hebben. Valijeva verklaarde dat de trimetazidine in haar urine was gekomen nadat ze een slok water had genomen uit een glas dat voor haar opa bestemd was. Daarnaast had Valijeva twee toegestane hartmedicijnen gebruikt, L-carnitine en hypoxen, zo bleek uit een dopingcontroleformulier dat de Russen hadden ingevuld.

Quote Het verleden heeft geleerd dat Russen de regels wel vaker aan hun laars lappen. Thomas Bach