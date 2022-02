Kwetsbare mensen moeten nu nóg beter oppassen, maar hoe doe je dat?

Terwijl de meeste mensen blij zijn met de versoepelingen, breekt er voor honderdduizenden anderen een spannende tijd aan. Bij hen werkt vaccinatie onvoldoende. Wie kwetsbaar is moet na twee stressvolle jaren nóg voorzichtiger zijn, want zonder afstandsregels en de verplichte mondkapjes komt het virus weer een stap dichterbij. Jezelf beschermen én deelnemen aan de samenleving is en blijft voorlopig voor hen vrijwel onmogelijk.

"Anderhalve meter afstand, mondkapjes en thuiswerken waren nou juist drie maatregelen waar je kwetsbaren in de samenleving mee kunt beschermen", zegt epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc. Ze begrijpt dat er versoepeld wordt, maar niet waarom juist deze maatregelen nu losgelaten worden.

Veel kwetsbare mensen houden zich al een tijd verre van de buitenwereld. Ze vermijden ieder risico op een besmetting. "Iedereen heeft het zwaar gehad tijdens lockdowns, maar voor mij is er nooit een einde aan die lockdowns gekomen", zegt de 25-jarige Nadia Buiter. Ze lijdt aan drie chronische ziektes, waardoor een coronabesmetting voor haar ingrijpende gevolgen kan hebben.

Al maanden in isolatie

Ze vermijdt elk risico door al sinds eind vorig jaar in isolatie te zitten. "Maar dat kan niet eeuwig zo doorgaan. Als mensen uit de risicogroepen kunnen we ons niet blijven afsluiten van de samenleving. We hebben partners, kinderen en collega's. We kunnen ons niet in huis blijven opsluiten." Uit de overheidsadviezen wordt ze ook niet veel wijzer. "Die zijn zo algemeen en extreem; we moeten vooral situaties vermijden. Uit die adviezen blijkt een onbegrip van onze situatie."

Sinds het begin van de pandemie staan er op de site van de Rijksoverheid tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Dat zijn algemene adviezen als "beperk uw contacten, ook met kinderen. Houd 1,5 meter afstand van hen en schud geen handen", "vermijd drukte" en "u kunt uit voorzorg een (medisch) mondkapje dragen".