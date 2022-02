Pas 18-jarige Eileen Gu pakt ook goud op halfpipe

Freestyle-skiester Eileen Gu heeft op de Spelen in Peking haar tweede gouden medaille veroverd. De Chinese was op de halfpipe een klasse apart. Uittredend kampioene Cassie Sharpe uit Canada werd tweede. Het brons was voor Sharpes landgenote Rachael Karker.

De wereldkampioene, die ook alle vier wereldbekerwedstrijden won, was voor de slotrun al zeker van goud. De 18-jarige Gu wist na twee van de drie runs al dat het goud binnen was. Haar derde run bevatte dan ook weinig tricks en was vooral opvallend door de vele airtime die ze pakte.

Met 93.25 en 95.25 pakte Eileen Gu stevig de koppositie. Casse Sharpe wist met haar laatste twee runs nog boven de 90 te komen, maar dat was niet meer genoeg om Gu te verslaan.

Amerikaanse roots

Gu groeide op in de VS. Ze werd geboren in San Francisco en toen ze 12 was, in 2015, maakte het IOC bekend dat de spelen in Peking werden georganiseerd. Sinds 2019 komt ze uit voor haar moeders geboorteland China. Dat leidde tot veel controverse in Amerika. Ze werd verweten ondankbaar te zijn, omdat ze is opgeleid in de Verenigde Staten.

Haar stap wordt door sommigen gezien als teken van steun aan de regering van Xi Jinping. Daarmee steunt ze volgens velen dus ook de schendingen van de mensenrechten.