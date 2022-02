'BuZa-ministers VS en Rusland ontmoeten elkaar volgende week'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft een uitnodiging van zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov voor een ontmoeting geaccepteerd. Die zou eind volgende week ergens in Europa plaats moeten vinden, meldt persbureau Reuters op basis van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voorwaarde voor de ontmoeting zou zijn dat Rusland in de tussentijd Oekraïne niet binnenvalt.

Het Russische persbureau TASS citeert een woordvoerder van Blinken. "Als ze (Rusland) de komende dagen binnenvallen, zal duidelijk zijn dat ze diplomatie nooit serieus hebben genomen. We zullen blijven overleggen met onze bondgenoten en partners om aan te dringen op verdere afspraken met Rusland via de NAVO-Rusland Raad en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa", schrijft TASS.

Gisteren zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in de VN-veiligheidsraad dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat een Russische inval binnen enkele dagen mogelijk is. Volgens hem bereidt Rusland al maandenlang een grootscheepse aanval op Oekraïne voor.

Blinken zei ook dat hij gisteren zijn Russische collega een brief gestuurd heeft, waarin hij hem uitnodigt voor een ontmoeting in Europa. Met de brief zou hij de vreedzame bedoelingen van de VS willen onderstrepen.