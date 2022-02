Trump en zijn kinderen moeten getuigen in fraudezaak

Voormalig president Donald Trump en twee van zijn kinderen moeten onder ede vragen beantwoorden over het familiebedrijf. Dat heeft een rechter in New York besloten.

Trump en zijn zoon Donald Trump jr. en dochter Ivanka Trump moeten getuigen in het civiele onderzoek dat is ingesteld door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James. Zij beschuldigt de Trump Organization van "frauduleuze en misleidende" praktijken.

Gesjoemel

James wil weten of Trumps vastgoedbedrijf heeft gesjoemeld met cijfers om zo onder meer een belastingvoordeel te creëren. Zo zou de Trump Organization de waarde van vastgoed hebben overdreven. Ook kon op die manier meer geld worden geleend. De fraude zou hebben plaatsgevonden voordat Trump aantrad als president.

De rechtbank heeft nu bepaald dat procureur-generaal James het het recht heeft om de Trumps te ondervragen vanwege "overvloedig bewijs van mogelijke financiële fraude". Ze hebben van de rechter drie weken de tijd gekregen om zich te melden voor ondervraging.

Trump ontkent

Donald Trump ontkent de aantijgingen en zal naar verwachting in beroep gaan tegen de beslissing. Hij noemde het onderzoek van James eerder politiek gemotiveerd en een "heksenjacht".

Er loopt naast het civiele onderzoek ook een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke fraude. De verklaringen die de Trumps straks gaan geven, zullen mogelijk ook in het strafrechtelijke onderzoek gebruikt worden.