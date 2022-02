Energierekening in jaar 86 procent hoger, grote verschillen huishoudens

Met de huidige energieprijzen betaalt een huishouden dit jaar gemiddeld 2800 euro aan energie. Dat is ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden, een stijging van 86 procent. Grote verschillen tussen huishoudens in energieverbruik en afgesloten energiecontracten vertalen zich naar grote verschillen in energierekeningen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"Dit is een soort voorspellende berekening die ervan uitgaat dat de energieprijzen dit jaar hetzelfde zijn als in januari en het verbruik onveranderd is", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Die prijzen kunnen natuurlijk veranderen, de winter kan zachter uitvallen dan verwacht of mensen kunnen hun huizen beter isoleren. Het kan wat afwijken, maar het laat wel zien dat de prijzen enorm zijn gestegen."