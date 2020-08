'Messi is geen 700 miljoen waard, maar 250 miljoen is terug te verdienen'

Lionel Messi domineert het wereldnieuws - ANP

Lionel Messi wil weg bij Barcelona. Maar komt hij ook weg? Wat als Barcelona hem aan zijn doorlopende contract houdt? En is het voor andere clubs wel verantwoord om een astronomisch bedrag neer te leggen voor een 33-jarige voetballer? Sportmarketeers Marcel Beerthuizen en Frank van den Wall Bake laten hun licht schijnen over de ontstane situatie. De website Transfermarkt schat de waarde van voetballer Messi vandaag de dag op 112 miljoen. Toch zal dat naar alle waarschijnlijkheid nu niet genoeg zijn om Barça ertoe te bewegen de Argentijn te laten gaan. Bij zijn laatste contractverlenging (drie jaar geleden) kwamen Messi en Barcelona overeen dat hij voor 700 miljoen euro tussentijds mag vertrekken. "Dat is Messi zeker niet waard", zegt Beerthuizen. "Maar een investering van 250 miljoen is zeker nog terug te verdienen", denkt Van den Wall Bake, specialist op het gebied van sponsoring. "Zijn kwaliteiten staan natuurlijk buiten kijf. En je koopt veel meer dan alleen de beste voetballer ter wereld. In ideale omstandigheden is zelfs een bedrag tussen de 300 en 400 miljoen nog terug te verdienen." Messi, de voetballer Ondanks zijn leeftijd is Messi nog steeds van absolute wereldklasse, benadrukt voetbalstatisticus Ramon Min. Hij registreert haast elke beweging van de Argentijn en zijn site is inmiddels omgedoopt tot officiële database. "We zijn zo gewend geraakt aan seizoenen waarin Messi dertig of veertig keer scoort in de Spaanse competitie, dat we bijna niet meer beseffen hoe uitzonderlijk dat eigenlijk is. Dat is in mijn ogen het Messi-effect: het uitzonderlijke is gewoon geworden", pareert Min de kritiek op het zogenaamd teleurstellende jaar van de Argentijn.

"De laatste jaren is zijn rendement uit vrije trappen enorm gestegen: 31 rake trappen in de laatste vijf jaar, meer dan welke andere speler ook in de Europese topcompetities. Dit jaar gaf hij in La Liga een recordaantal van 21 assists. Dit geeft aan dat hij nog steeds in staat is zichzelf op allerlei manieren te verbeteren en zeker nog niet over zijn top is." Messi, het merk Buiten het veld is Messi eveneens een wereldster. "Vergelijkbaar met een grote filmster of popartiest", meent Van den Wall Bake. "En veel bedrijven kunnen daar natuurlijk wel wat mee." "Trek eens de vergelijking met Cristiano Ronaldo", zegt Beerthuizen. De Portugees verruilde twee jaar geleden Real Madrid voor Juventus voor ruim 100 miljoen euro. "Alleen al van Adidas kreeg Juventus een dikke bonus van 15 miljoen vanwege de vele verkochte shirtjes. En ook op andere sponsoren had zijn komst natuurlijk enorme aantrekkingskracht."

Een eventueel vertrek van Messi bij Barcelona zal niet direct impact hebben op de aandacht voor de Spaanse competitie, verwacht organisator La Liga. Na het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid kwamen er ook veel vragen over de gevolgen. Die bleken mee te vallen. "Er is geen daling geweest wat betreft de aandacht of de kijkcijfers. Integendeel. Er kijken steeds meer mensen en er wordt meer betaald voor de televisierechten. Het draait dus zeker niet alleen om Real Madrid, FC Barcelona en de sterspelers", communiceerde La Liga destijds.

De opties voor Messi De drie meest genoemde clubs die hengelen naar de diensten van Messi zijn Internazionale, Paris Saint-Germain en Manchester City. Verder zijn ook Manchester United en Newcastle United in handen van eigenaren die in staat zouden moeten zijn om een astronomisch bedrag op tafel te leggen. "De Premier League valt af", zegt Van den Wall Bake stellig. "Daar ligt het tempo hoog, is het fysiek het zwaarst. Dat maakt de kans op blessures het grootst, zeker gezien zijn leeftijd. En dat maakt de investering weer risicovoller." "Alles is te verzekeren", werpt Beerthuizen tegen. "Ook als de prestaties uitblijven. Maar voor een oudere speler zijn de premies wel een stuk hoger."

Heeft Manchester City-trainer Pep Guardiola zijn vroegere pupil Messi binnenkort weer onder zijn hoede? - ANP

Paris Saint-Germain, waar Messi zou worden herenigd met zijn Braziliaanse maatje Neymar, zou vanuit bovenstaande optiek een reële optie zijn. De Qatarese investeerders van PSG hebben de financiële middelen, de Franse competitie biedt relatief minder weerstand en Messi is er de komende jaren praktisch verzekerd van Champions League-voetbal. Financial Fair Play Dan rijst nog de vraag of clubs zomaar een paar honderd miljoen euro kunnen en mogen neertellen voor een speler. Juist om dit soort excessieve deals tegen te gaan, heeft de UEFA het Financial Fair Play-reglement ingevoerd. Maar clubs zijn op dat vlak creatief, zoals Manchester City onlangs heeft bewezen. De Engelse club werd vanwege ongeoorloofd financieel handelen in eerste instantie door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal, maar het internationaal sporttribunaal CAS stelde vervolgens vast dat City niet over de schreef was gegaan en maakte de schorsing ongedaan.

Bij FC Barcelona vormde Lionel Messi een goed duo met Neymar, die nu bij Paris Saint-Germain speelt - Pro Shots