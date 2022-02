21-jarige Ingebrigtsen loopt indoorwereldrecord op 1.500 meter

De Noor Jakob Ingebrigtsen heeft bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin het wereldrecord op de 1.500 meter aangescherpt en op 3.30,60 gebracht.

De 21-jarige atleet bleef ruim onder de oude toptijd die de Ethiopiër Samuel Tefera in 2019 had laten noteren (3.31,04). De onttroonde wereldrecordhouder eindigde in Liévin als tweede op ruim drie tellen van de winnaar.

Olympisch kampioen

Ingebrigtsen won vorig jaar bij de Olympisch Spelen in Tokio goud op de 1.500 meter in een olympisch record van 3.28,32. Tefera werd toen al in de series uitgeschakeld.