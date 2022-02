Van Gerwen verliest van Price, die in Belfast twee negendarters gooit

Michael van Gerwen heeft op de derde avond van dit Premier League-seizoen net naast een finaleplaats gegrepen. In Belfast was een ijzersterke Gerwyn Price in een spannende halve finale net te sterk. In de eindstrijd won Price van James Wade.

Van Gerwen had prima herinneringen aan de Odyssey Arena in Belfast. Hij debuteerde er in 2013 tegen Phil Taylor en bleef er tot vandaag ongeslagen.

Van Gerwen klopt Cullen

De vijfvoudig winnaar van de Premier League speelde in de kwartfinale tegen Joe Cullen. De Engelsman won onlangs The Masters en de Players Championship 3.

Van Gerwen ging perfect van start tegen Cullen en brak hem onmiddellijk. Na twee goede legs kwam zijn tegenstander plots terug, maar doordrukken lukte Cullen niet.