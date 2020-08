Gereedschap toegangskaartje voor benefietwedstrijd

"Heeft u 2 plaatsen overdekt voor mij?"

"Hangt er vanaf meneer. Wat hebt u voor ons? Twee lepels? Nee, dat is niet voldoende hoor. Daar kunnen we alleen jongenstribune voor geven. Als u nu eens een flinke zaag brengt dan..."

Naar de voetbalwedstrijd in ruil voor gereedschap. BVV uit Den Bosch komt naar Rotterdam om te spelen tegen een talentvol team uit de havenstad. Of de bezoekers nu winnen of verliezen, ze gaan niet met lege handen naar huis: Rotterdammers die de wedstrijd willen bijwonen, moet namelijk betalen in natura.

Fans mogen lepels, hamers en zagen inleveren in ruil voor een toegangsbewijs. Volksherstel Den Bosch zal zorgen dat de goederen goed terechtkomen. Op posters in de stad staat vermeld waar het gereedschap kan worden ingeleverd, het is niet de bedoeling hamers en beitels mee te nemen naar het Sparta-stadion.

Collega helpt collega

In zoveel Nederlandse huizen zitten scheuren, kieren en gapende gaten waar eens ramen zaten. Ambachtslieden en handige mannen willen de armen uit de mouwen steken om de gure herfst en de koude winter buiten te houden. Zonder gereedschap gaat dat niet.

Eind augustus start een actie in Denemarken. Vakmensen daar willen hun collega's in Nederland helpen. De Deense timmerman helpt zijn Nederlandse collega aan gereedschap, een Deense smid helpt een Nederlandse smid.

Omdat bij zoveel internationale solidariteit Nederlanders zelf niet kunnen achterblijven, wordt er opgeroepen nog eens goed in de kast te kijken. Wie heeft er een hamer of beitel over? Een zaag of wat bestek misschien? Een nijptang of zelfs wat spijkers?

Wie iets kan missen wordt opgeroepen om gereedschap, huisraad of andere benodigdheden af te staan ten behoeve van getroffen gebieden in ons land. Zodat de ambachtslieden het werk dat o zo nodig is kunnen uitvoeren.

Amsterdam helpt Arnhem

Amsterdam heeft het Gelderse Arnhem geadopteerd. Op het terrein van VVA werd twee weken geleden gevoetbald voor huisraad. Twee voetballende buurtverenigingen speelden vol vuur om het publiek waar voor zijn spulletjes te geven.

Lades vol met messen, lepels, vorken, kopjes maar ook meubilair werden opgehaald. Alles wat bruikbaar was, werd ingezameld op het veld. Vol trots gingen de spelers van beide teams na afloop met de opgehaalde spulletjes op de foto.

De sportievelingen liepen hiermee vooruit op de officiële inzamelingsactie van de stad. Onder het motto "Amsterdam helpt Arnhem' werden diverse bijeenkomsten gehouden om de Gelderse stad te helpen. Een sportdag in het Olympisch Stadion leverde 40.000 gulden op. De opbrengst van een muzikale ochtend bij accordeonvereniging Excelsior bracht iets minder op maar was door de belangeloze bijdrage van Henriette Davids onvergetelijk.

Ook hier werden huishoudelijke artikelen in ruil voor een entreeprijs geaccepteerd. Grote stukken zijn thuis opgehaald. De actieweken waren zo'n groot succes dat het organiserende Volksherstel het spoor bijster raakte in alle goed bedoelde buurtinitiatieven. Mensen zijn vriendelijk doch dringend verzocht, om alle plannen te melden om het overzicht te bewaren.