Vitesse herstelt zich na flutstart in Wenen en houdt Europese droom levend

Vitesse heeft in de tussenronde van de Conference League met 2-1 verloren van Rapid Wien. Even leken de Arnhemmers in Wenen helemaal door het ijs te zakken, maar na rust knokte de ploeg zich terug.

Fluitend ging Vitesse in december de winterstop in. In de eredivisie had het de zaakjes aardig op orde en in de Conference League was een enorme stunt bewerkstelligd door Tottenham Hotspur (met een beetje mazzel) uit te schakelen.

Een kleine twee maanden later is de stemming in Arnhem omgeslagen. Vitesse incasseert na de winterstop de ene na de andere goal. Er werd verloren van FC Groningen (1-3), FC Twente (3-0), Ajax (KNVB Beker, 5-0) en PSV (5-0).

Dramatische start

De volgende dreun incasseerde Vitesse in Wenen na precies 33 seconden. Ferdi Druijff, oud-speler van onder meer AZ, stond aan het einde van een razendsnelle uitbraak van Rapid en kopte de 1-0 binnen.