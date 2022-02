Gehavend PSV heeft tegen Maccabi Tel Aviv genoeg aan ingeving Gakpo

PSV heeft voorzichtig een optie genomen op het bereiken van de achtste finales van de Conference League. In de tussenronde werd Maccabi Tel Aviv in Eindhoven met 1-0 verslagen. Volgende week is de return.

Door absenties van André Ramalho (langdurig geblesseerd), Olivier Boscagli (geschorst) en Armando Obispo (niet fit) moest trainer Roger Schmidt een flinke puzzel leggen voor het hart van de verdediging. Jordan Teze en Philipp Max, normaliter linksback, vormden daardoor het centrale duo.

Automatismen

Naast de genoemde spelers ontbraken ook de geschorsten Ibrahim Sangaré en Carlos Vinicius, waardoor er bij PSV nogal wat automatismen uit de ploeg waren verdwenen. Desalniettemin grepen de Eindhovenaren de zwakke Israëliërs vrijwel meteen bij de strot.

Na elf minuten kwam de bal via Max en Mauro Júnior voor de voeten van Cody Gakpo. De aanvoerder stuurde Idan Nachmias het bos in en vond met zijn poging vervolgens de korte hoek: 1-0. Enkele minuten later voorkwam doelman Daniel Peretz een nieuwe treffer door een kopbal van Noni Madueke knap te keren.