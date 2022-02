Vandaag in Peking: favoriet Krol en de 'jongensdroom van oude' Otterspeer

Titelverdediger Kjeld Nuis plaatste zich niet, maar met Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer heeft Nederland vrijdag vanaf 9.30 uur volop medaillekansen op de 1.000 meter bij de Olympische Spelen in Peking. Een 'clean sweep' behoort zelfs tot de mogelijkheden.

De 29-jarige Krol is de topfavoriet. Hij start om 10.30 uur in rit 13 tegen de Noor Håvard Lorentzen. Krol won op deze afstand dit seizoen twee wereldbekerwedstrijden, leidt in het wereldbekerklassement, werd eerste bij het OKT in Heerenveen en won ook de 1.000 meter bij de EK afstanden.

Goud voor Nederland?

Met een tweede plaats, achter Nuis, op de 1.500 meter, heeft Krol al een medaille op zak. Verbij start om 10.36 uur in de slotrit tegen de Canadees Laurent Dubreuil. De 27-jarige regerend wereldkampioen, tweede op het OKT en derde op de EK, kan zijn eerste olympische medaille pakken.

Dat geldt ook voor de 33-jarige debutant Otterspeer, die Nuis aftroefde in een rechtstreeks duel op het OKT. De Spelen vormen voor Otterspeer "een jongensdroom voor een oude man", zoals hij zelf omschreef.