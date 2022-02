De rood-zwarte F1-75 van Ferrari sneeuwt onder door het Masi-nieuws

Een Formule 1-thriller was het Ferrari-feestje op het hoofdkwartier in het Italiaanse Maranello al niet meer: de eerste afbeeldingen van de F1-75 lekten een etmaal voor de officiële launch immers al uit. Maar de presentatie van Ferrari's wapen voor 2022 werd vandaag ook nog eens verstoord door breaking news. De dader: autosportkoepel FIA. Terwijl de virtuele Ferrari-meeting met de mondiale autosportpers net in volle gang was, maakte FIA-topman Mohammed Ben Sulayem bekend dat wedstrijdleider Michael Masi is afgezet. De Australiër wordt vervangen door het roulerende duo Niels Wittich en Eduardo Freitas, met Herbie Blash als extra topadviseur. Bovendien gaat de Formule 1-wedstrijdleiding met een VAR-arbiter op afstand werken, zoals in het voetbal gebruikelijk is. Masi zorgde afgelopen seizoen door omstreden beslissingen in de slotfase van de laatste race in Abu Dhabi voor een daverende ontknoping die Max Verstappen de titel opleverde. De onttroonde Lewis Hamilton en zijn renstal Mercedes voelden zich beroofd. Ze waren laaiend, vonden dat Masi zijn oren had laten hangen naar Verstappens renstal Red Bull Racing en eisten vergaande maatregelen. Overbelast De conclusie is duidelijk: Formule 1 is zo'n gecompliceerde sport geworden dat de wedstrijdleiding regelmatig tijdens de grand prix overbelast raakt. In de woorden van Ben Sulayem: "De wedstrijdleiding moet in alle rust en zonder externe druk besluiten kunnen nemen." De FIA-topman doelt daarmee op het uit de hand gelopen radioverkeer tussen teams en wedstrijdleiding tijdens de races.

FIA-baas Mohammed Ben Sulayem - AFP

De FIA heeft dus geluisterd naar de Mercedes-klaagzang. Masi wordt geslachtofferd en krijgt een 'functie elders' binnen de autosportfederatie. De timing van het FIA-nieuws is geen toeval: morgen presenteert Mercedes de nieuwe W13 en gaat Hamilton uitleggen waarom hij na de controversiële apotheose twee maanden in retraite ging. De zevenvoudig kampioen zal ook aangeven of hij nu weer vertrouwen heeft in een eerlijk en consistent raceverloop. Dat de FIA de onthulling van de nieuwe Ferrari liet ondersneeuwen is ironisch. Het is lang geleden dat de koepel gekscherend Ferrari International Assistance werd genoemd. Een cynische woordspeling die stamt uit het tijdperk dat de Scuderia met Michael Schumacher de grand prix-zeges en kampioenschappen aaneenreeg en daarbij volgens critici op cruciale momenten FIA-steun kreeg. Geplaagde renstal De ironie wil dat Ferrari dergelijke hulp in 2022 goed kan gebruiken. De laatste constructeurstitel stamt uit 2008 en in 2007 was Kimi Räikkönen de laatste Ferrari-kampioen. In 2020 en 2021 won de geplaagde renstal geen enkele race. "We zijn het enige merk dat sinds het begin van de Formule 1 meedoet, maar we hebben al een tijd niet aan de verwachtingen voldaan" geeft teambaas Mattia Binotto toe. Binotto zegt niet nerveus te worden van het gebrek aan succes. "De druk om te presteren is enorm, maar daar zijn we aan gewend en tegen bestand. Ik ben niet bang dat we de plank weer misslaan. Ik weet hoe goed mijn mensen zijn."

Charles Leclerc, Carlos Sainz en teammanager Mattia Binotto (midden) - AFP

De teambaas draagt een loden last. De nieuwe Ferrari moet een winnende machine worden. "Ons doel is competitief zijn. Dat betekent: races winnen. Maar we weten hoe lastig het de afgelopen jaren was om het gat met Mercedes en Red Bull Racing te dichten." Binotto had tientallen volzinnen ingestudeerd over zijn nieuwe pronkstuk. "De F1-75 is een erg belangrijk ontwerp voor ons. We eren hiermee onze eerste productieauto: de 125 S, die in 1947 van de band rolde. Het is een emotioneel moment. We hebben met hart en ziel aan deze auto gewerkt en willen onze loyale fans belonen en trots maken. De tifosi verdienen grand prix-zeges. We hopen dat deze auto dat kan." Binotto niet verrast Alle mooie woorden ten spijt: de wereldpers was vooral geïnteresseerd in Ferrari's reactie op de FIA-ingreep. Binotto bleek allesbehalve verrast. "Het is voor mij niet nieuw. Ik was betrokken bij de besluitvorming. We hebben hier met de F1-leiding en de andere teams uitgebreid over gepraat en het besluit is unaniem. Het was geen gemakkelijke discussie, maar we hebben vertrouwen in de FIA." Binotto noemt het veelzeggend dat de FIA twee maanden nodig had om de tot veel tumult leidende verwikkelingen in de slotrace van het afgelopen seizoen te onderzoeken.

Max Verstappen in Abu Dhabi op weg naar de wereldtitel in de Formule 1 - AFP

"Dat geeft aan hoe complex het was. Het is heel erg moeilijk om te beoordelen wat de wedstrijdleiding in Abu Dhabi goed of verkeerd deed. Het gebeurde in het heetst van de strijd en de druk op Masi was enorm. Het is een ontzettend moeilijke omgeving om in te werken. En al die communicatie tussen de teams en de wedstrijdleiding tijdens de race helpt ook niet." "We kunnen alleen verbeteren als we lessen trekken. Dat is nodig", zegt Binotto. "De wedstrijdleiding en de FIA moeten onafhankelijk hun werk kunnen doen. Dat is cruciaal. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de races professioneler verlopen." Prachtig en lekker agressief De Ferrari-coureurs ontwijken gepeperde uitspraken over de val van de wedstrijdleider. "Ik heb veel respect voor Michael en voor wat hij heeft gedaan", zegt Charles Leclerc. "Het is een ontzettend moeilijke baan. Wát Masi ook had besloten in Abu Dhabi, het zou altijd controversieel zijn geweest. Ik vertrouw erop dat de FIA de juiste beslissing heeft genomen. Ze hebben veel meer info dan ik."

Ferrari-coureur Charles Leclerc - AFP

"Ik wens Michael het beste. Hij heeft veel voor de Formule 1 gedaan", vult teamgenoot Carlos Sainz aan. "De nieuwe wedstrijdleiders krijgen een zware klus, maar de eerste ideeën van de FIA bevallen me. Ik hoop dat onze sport er beter en helderder door wordt. Dat is goed voor de fans en de teams." Het Ferrari-duo kwam amper toe aan voorspellingen voor het nieuwe seizoen, maar veel zinnigs hebben ze daar sowieso nog niet over te zeggen. "De F1-75 oogt prachtig en lekker agressief, maar ik vind hem pas echt mooi als hij snel is", slaat Leclerc de spijker op de kop. "Met Ferrari winnen is mijn droom. Daar draait mijn hele leven om", benadrukt Sainz. "De auto ziet er snel uit en we hebben natuurlijk in de simulator gezeten, maar we weten nog niks. Ik heb geen idee of we vooraan of achteraan staan bij de eerste race in Bahrein."