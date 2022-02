Vanaf 14.00 uur geen treinen vanwege storm, KLM schrapt bijna 170 vluchten

Vanwege storm Eunice rijden er morgen vanaf 14.00 uur geen binnenlandse en internationale treinen meer. Ook schrapt KLM bijna 170 vluchten vanwege de verwachte ruige weersomstandigheden. Volgens KLM is er morgen voor het bedrijf "een zeer beperkte operatie mogelijk" op Schiphol, waardoor ook vertragingen kunnen ontstaan.

Het KNMI heeft voor morgen voor het grootste deel van het land code oranje afgegeven vanwege de storm. Alleen voor Limburg geldt code geel.

De NS acht de kans groot dat er bomen op het spoor waaien. "Ook voor storingsploegen is het verlenen van assistentie of uitvoeren van herstelwerkzaamheden bij zo'n hevige storm te gevaarlijk."

Stormdienstregeling

Morgenochtend is er een stormdienstregeling van kracht en rijden er minder treinen. Regionale vervoerders rijden in de ochtend wel hun normale dienstregeling, meldt ProRail, maar ook regionale treinen rijden na 14.00 uur niet meer. De NS adviseert reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden "en indien mogelijk morgen niet te reizen".

KLM adviseert reizigers voor vertrek te kijken op de website van de luchtvaartmaatschappij. Passagiers die te maken krijgen met annuleringen worden door het bedrijf geïnformeerd. Zij worden omgeboekt naar andere vluchten.