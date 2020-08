Voor veel tuincentra zijn het ongekende tijden; omzet naar record

Veel tuincentra in ons land weten niet wat ze overkomt. In de eerste helft van dit 'coronajaar' beleefden ze recordomzetten. Volgens Tuinbranche Nederland en marktonderzoeker GfK gaven consumenten van januari tot en met juni ruim 800 miljoen euro uit aan bloemen en planten, tuinmeubels, bbq's en overkappingen. Dat is een stijging van 29 procent in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2019.

"Ja, een recordomzet. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt", zegt Brenda Horstra namens de brancheorganisatie.

Overigens is die juichstemming niet bij alle tuincentra te horen. De bedrijven in de grensstreek die het veelal moeten hebben van Duitse en Belgische klanten, zagen hun omzet in het tweede kwartaal juist enorm inzakken doordat buitenlanders door de coronamaatregelen de grens niet over mochten. Horstra: "Inmiddels trekken die verkopen daar wel weer wat aan, maar ze moeten echt van heel diep komen."

Tuincentrum Groenrijk in Tilburg - dat het heeft over een omzetstijging van ruim 25 procent - trekt de stijgende lijn nog steeds door. "Ook al is het inmiddels eind augustus. Mensen gaan minder of niet op vakantie, en daar profiteren wij van", zegt eigenaar Wim van de Noort.

"Alleen in de tweede week in maart, toen corona ons land binnenkwam, hadden we wel iets van een lichte vorm van paniek. Maar al snel daarna kwamen de mensen om hier producten te kopen om hun huis en tuin op te fleuren. Iedereen zat immers aan huis gebonden."

Webshop

Niet alleen de verkoop in zijn tuincentrum steeg naar grote hoogte, ook de webshop 'explodeerde'. "We hadden al twee websites, in februari hebben we de derde in de lucht gebracht. Het was ongekend wat er gebeurde. Alles bij elkaar hebben we tien extra mensen aangenomen", aldus de ondernemer vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Van de Noort prijst zich gelukkig. "Wij hoeven gelukkig geen gebruik te maken van de steunmaatregelen uit Den Haag."

Klimaatplein

Drie tuincentra in ons land hebben sinds kort een Klimaatplein waar consumenten informatie kunnen krijgen hoe zij hun tuin klimaatbestendiger kunnen maken. "We merken dat mensen iets willen met die klimaatverandering. Wij proberen ze daarvoor tips te geven. Voor corona was daar al belangstelling voor, maar nu helemaal. Omdat we zo met die tuin bezig zijn."

Een van de eenvoudigste aanpassingen - om de tuin koeler te maken bijvoorbeeld - is tegels eruit en planten erin. Ook een regenton aanschaffen helpt om het water van hoosbuien te verwerken: "Normaal loopt al dat water het riool in, als je een regenton hebt kun je water opvangen en gebruiken in tijden van grote hitte. Die maatregelen helpen de omzet van tuincentra natuurlijk ook omhoog."