'Inspraak burgers brengt energietransitie in gevaar'

Hij kijkt tevreden rond in de op het eerste gezicht lege polder bij Halsteren. Daar moet het nieuwe verdeelstation van Tennet nu komen, 405 meter lang en 325 meter breed. Ook de gemeente Bergen op Zoom, waar Halsteren onder valt, is overtuigd.

Een goed voorbeeld is de bouw van een verdeelstation in Halsteren, West-Brabant: iedereen mocht meepraten in de hoop dat burgers niet tegen de plannen zouden procederen. Maar dat liep anders. "Niemand wil het verdeelstation in de achtertuin", zegt inwoner Alex Swagemakers, die met een alternatieve locatie kwam.

Maar al zijn omwonenden nog zo vóór duurzame energie, toch liever niet in de eigen achtertuin. En dus gaat het door alle procedures te langzaam, zegt Tennet. Gemiddeld kosten het aanleggen van een hoogspanningstation en de verbindingen acht tot tien jaar. De inspraak, ontwikkeling en procedures nemen daarvan acht jaar in beslag.

In de laatste twee jaar zijn er in vijf gemeenten bewoners tegen de plannen van Tennet bij Halsteren. De afgelopen maand kwam daar nog het College van B&W van Moerdijk en de complete gemeenteraad van Roosendaal bij.

Variant

En dus werken de gemeente en Tennet in Halsteren in de geest van de nieuwe Omgevingswet: laat omwonenden vanaf de tekentafel meedenken over locaties. Wethouder Barry Jacobs (VVD) legt uit: "Het grote verschil is dat je veel meer de dialoog aangaat en luistert naar mensen voor je een besluit neemt. Je hoopt op consensus, al is dat moeilijk. Maar je hoopt ook op meer acceptatie van de uitkomst en dus minder juridische procedures daarna."

Swagemakers was meteen van de partij. Eén variant lag namelijk recht voor het terras van zijn Bed & Breakfast. "Ik was bang dat het bestek van mijn gasten straks door het magnetisme de polder wordt ingetrokken!" Volgens hem wonen er te veel mensen en is het zonde van de natuur.

Hij lacht, want inmiddels blijft het onheil hem bespaard: na meer dan een jaar aan tekentafels, vele varianten en beeldbepalende avonden - waar bewoners met eigen locaties konden komen - koos de gemeente voor een variant ver weg van het terras van Swagemakers.