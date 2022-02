Nederlands podium op de 1.000 meter? 'Gezien voorseizoen zeker mogelijk'

Als Kjeld Nuis, de regerend olympisch kampioen op de afstand, zich niet plaatst, zegt het veel over de moordende concurrentie. Nederland is sterk vertegenwoordigd op de 1.000 meter in Peking. Kai Verbij, Thomas Krol en/of Hein Otterspeer moeten vrijdagochtend voor medailles gaan zorgen. "Gezien het voorseizoen is een compleet Nederlands podium zeker mogelijk", zegt Verbij een dag voor de race. "Maar op de Spelen zijn er altijd wel weer schaatsers die het iets serieuzer nemen dan bij andere wedstrijden. Het zal lastig worden, maar het kan zeker. Ik denk wel dat er een Nederlander gaat winnen."

Nederlanders pas na dweil (10.20 uur) in actie De 1.000 meter begint om 9.30 uur en is live te volgen op NPO 1 en NOS.nl. De Nederlanders zitten in de laatste drie ritten. Thomas Krol rijdt in rit 13 tegen de Noor Håvard Lorentzen. In de rit daarna maakt Hein Otterspeer op 33-jarige leeftijd zijn olympische debuut. Hij strijdt met Zhongyan Ning uit China, eigenlijk de enige echte uitdager voor de Nederlandse schaatsers op deze afstand. Kai Verbij rijdt in de laatste rit tegen Laurent Dubreuil uit Canada. Voor de dweilpauze maakt Pavel Koelizjnikov zijn olympische debuut. Gesjoemel door de Russen met dopingtests tijdens de Winterspelen van Sotsji in 2014 kostte hem een optreden in Pyeongchang in 2018, omdat hij behoorde tot de groep Russische sporters met een dopingverleden. Koelizjnikov rijdt in de zesde rit tegen Mathias Voste uit België.

Dat zal dan voor de derde keer op rij zijn. In 2014 rekende Stefan Groothuis met alles en iedereen af. Vier jaar terug werd Nuis dus olympisch kampioen. Verbij is de regerend wereldkampioen op de 1.000 meter. Zowel in 2019 als in 2021 was hij de beste. Maar zijn eerste optreden in Peking, afgelopen zaterdag op de 500 meter, viel tegen. Verbij werd veertiende. Het is gissen naar zijn vorm, ook voor Verbij zelf. "Ik weet nooit van mezelf of ik in de vorm ben om uit te blinken. Ik ben in ieder geval fit."

De Nederlandse sprinters trainen op de olympische baan - ANP

De sprinter heeft de tijd gehad om zijn rit op de kortste afstand uitgebreid te analyseren. "Ik kreeg tijdens de training al een beetje het gevoel dat ik mezelf in het ijs schroef en zo snelheid verloor. Dat bleek ook in de race." Verbij heeft zijn schaatsen wat anders afgesteld en heeft het idee dat het nu "iets beter" gaat. "We gaan het wel zien", blijft hij nuchter. "Ik ben nooit echt van grootspraak geweest." Orie wacht nog op goud in Peking Net als Verbij rijdt Krol voor Jumbo-Visma, de ploeg van Jac Orie. Die coach is gewend om te winnen. Vanaf zijn eerste Winterspelen, in Salt Lake City in 2002, won hij altijd minstens één keer goud. In Peking staat de teller nog altijd op nul.

